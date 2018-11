Gemeinderat Kritik am Plan für den Bürgergarten

Kritik am Plan für den Bürgergarten

Löchgau / Uwe Deecke

Bereits vor mehr als einem Jahr hatte der Gemeinderat die Planung eines erweiterten Bürgergartens in Löchgau angestoßen. Nun gab es vom Büro ARP erste konkrete Pläne im Gremium. Doch es geht nicht nur um mehr grün und Spielfläche. Der Pfarrhof soll eingebunden werden und dort soll auch ein Weg von der Neuen Straße zum Pfarrhof entstehen. Vier Stellplätze hat die Gemeinde dort für ihre beiden Gebäude am Kirchplatz 2 und 3, jeweils einen pro künftiger Wohneinheit, wenn die historischen Gebäude einmal bezugsfertig sind.

Flächen für Veranstaltungen

Ulrike Fischer vom Büro ARP stellte nun im Gremium die Pläne für den gesamten Bereich vor. Eine „hohe Aufenthaltsqualität“ solle erreicht werden, weitere Vorgaben seien die mögliche Kleeblatt-Erweiterung nach Süden, Schaffung von Stellplätzen, die Wegeführung zum Pfarrhof sowie Flächen für Veranstaltungen. Der bestehende Wasserspielplatz wird erweitert und soll mit einer Sandspielfläche attraktiver werden. Im neuen Bereich gibt es Hügel, Sitzbänke und ein Trampolin sowie einen Kriechtunnel für die Kleinen. Eine Kastanie, eine Linde und Chinaschilf sind hier als Bepflanzung vorgesehen. Der alte Teil des Bürgergartens soll wie bisher für Veranstaltungen genutzt werden und bleibt ohne weitere Bepflanzung.

Daran störte sich nicht nur CDU-Rätin Monika de Conink: „Mir fehlt bei dem Konzept ein wenig der Schatten“, so die Rätin, die sich am Südende des Gartens einen größeren Baum gewünscht hätte. Sogar zwei davon konnte sich Birgit Griesinger (FWL) vorstellen, die auch Blumenrabatte und weitere Pflanzen vermisste. „Wir hatten mehr Bäume drin“, erklärte die Planerin zum ersten Entwurf, sei nach den Bedenken der Verwaltung zu Platzproblemen bei Veranstaltungen aber davon abgerückt.

Wenig Diskussion gab es beim Pfarrhof, der mit einer Hecke abgegrenzt werden soll und ein durchgängiges Kleinpflaster bekommen soll. Dort sollen nicht nur die Mitarbeiter der Kirchengemeinde, sondern auch die Mieter der sanierten alten Gebäude am Kirchplatz parken. Sickerfähiges Pflaster scheitere an der Belastungsfähigkeit, erklärte die Planerin. Da hier auch schwerere Fahrzeuge fahren werden, sei das vorgeschlagene Kleinpflaster am besten geeignet.

Insgesamt sind für die Maßnahmen rund 241 000 Euro eingeplant. Rund 141 000 Euro davon entfallen auf die Gestaltung des Bürgergartens mit Spielgeräten und Bepflanzung, rund 100 000 Euro auf den gepflasterten Erschließungsbereich im Pfarrhof. Für beide besteht die Aussicht auf eine Förderung in Höhe von 60 Prozent im Rahmen der Ortskernsanierung. Die Kosten waren CDU-Rat Wilhelm Trinkner dennoch zu hoch. „Das ist eine Riesensumme und ich tu‘ mich mit den 20 Prozent Planungskosten schwer“, begründete er seine Ablehnung zum Beschlussvorschlag.

Seinem Fraktionskollegen Otto Weible waren die vier Parkplätze auf der großen Pflasterfläche zu wenig, es gebe in dem Gebiet viel zu wenig Parkplätze. Hier seien mehr Stellplätze kaum umzusetzen, wenn man die Wegeführung beibehalten wolle, erklärte die Planerin. Ihr Entwurf fand dennoch eine Mehrheit im Gremium. Bei drei Gegenstimmen nahm der Gemeinderat die Entwurfsplanung zustimmend zur Kenntnis und beauftragte die Verwaltung die Ausschreibung vorzunehmen.