Kirchheim Kosten für Schule ufern aus

Kirchheim / Uwe Deecke

Nur noch knapp die Hälfte der landesweit 304 Gemeinschaftsschulen verfügte 2017 über mindestens 40 Schüler in der fünften Klassenstufe. Zehn Standorte sind aktuell von einer Schließung bedroht, nachdem sich keine 16 Schüler angemeldet hatten. In Kirchheim sind die Anmeldungen noch stabil, und hier soll sogar angebaut werden.

Auf 8,8 Millionen Euro beläuft sich die Kostenberechnung, die Architekt Arne Frentzloff dem Gemeinderat am Donnerstag präsentierte. Bürgermeister Uwe Seibold, fand jedoch deutliche Worte: „Die Präsentation der Kosten ist schlichtweg ein Schock“, sagte der Rathauschef, der die Steigerung nach der Wettbewerbsphase kaum nachvollziehen konnte. Um die neun Millionen für einen Neubau zu setzen sei „absolut utopisch“ bei den Haushaltsmitteln, die der Kommune zur Verfügung stehen.

Dabei tragen die bereits eingerechneten Kostensteigerungen im Baugewerbe nur einen kleinen Teil zur Steigerung bei. Die Pläne für die Erweiterung und Modernisierung mussten überarbeitet werden. Momentan gibt es 32 angemietete Container für die Schüler, weil das Platzangebot nicht mehr ausreicht. Sie kommen zu rund 40 Prozent von auswärts. Dadurch könne Kirchheim mit 40 bis 45 Prozent Förderung rechnen – dennoch wären die Kosten eine enorme Belastung für den klammen Haushalt.

Geplant ist im Entwurf, den Frentzloff vorstellte, ein moderner Neubau im Westen, der mit einem überdachten Steg mit dem Bestandsgebäude verbunden ist. Klassen- und Kursräume im Erdgeschoss sowie fünf Klassenzimmer und drei Kursräume im Obergeschoss. Dazu im Zentrum des Komplexes ein Aktionshof und ein Lounge-Bereich, darüber hinaus noch ein erweiterter Lehrerbereich im Osten. Man sei in Hybridbauweise mit Holz und Beton gestartet, erläuterte der Architekt, doch das wäre am Ende zu teuer geworden. Nun setzt das Büro auf eine reine Beton- und Mauerwerkkonstruktion mit Stahlstützen.

Kooperation mit Gemmrigheim

Das alles beeindruckte den Gemeinderat wenig. „Wir sind weit weg vom Wettbewerb“, sagte Seibold, als in der Wettbewerbsphase noch 4 bis 5 Millionen Euro im Raum standen. Und man müsse einen Modus finden zwischen den Fördermitteln und Anpassungen in der Planung. Das sah auch Birgit Riecker von den Unabhängigen so, die sich für abgespeckte Pläne aussprach. „Wir sollten eine Kooperation mit Gemmrigheim suchen“, lautete ihr Vorschlag, schließlich stehe in der Kommune noch die Sanierung der Gemeindehalle an, die ebenfalls sehr teuer wird. Eine Kooperation mit zwei Standorten schließt allerdings die Gesetzeslage aus. „Eine Gemeinschaftsschule heißt ein Standort“, so Bürgermeister Seibold auf BZ-Anfrage. Er sieht „erhebliches Einsparpotenzial“ bei den Plänen, nachdem man ursprünglich von der Hälfte an Kosten ausgegangen war.

Das Gremium beschloss nun einstimmig, dass auf der Grundlage der Förderung so geplant werden soll, dass es auch im Haushalt dargestellt werden kann. Zudem will die Gemeinde auf Gemmrigheim zugehen und mögliche Einsparpotenziale ausnutzen.