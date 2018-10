Löchgau Konzept für Jahrzehnte entwickeln

Löchgau / Uwe Deecke

Es ist ein gewaltiges Areal, das Löchgau im Westen zwischen Steinbach und der Landesstraße 1141 gerne im neuen Flächennutzungsplan verankern würde. 32 Hektar Fläche sollen hier künftig möglich sein für die Wohnbebauung.

Die Kommune gehe davon aus, neue Wohngebiete im Nutzungsplan bewilligt zu bekommen, da die Nachfrage ungebrochen da sei, leitete Bürgermeister Robert Feil die Sitzung des Gemeinderats ein, wo das Thema behandelt wurde. „Es macht Sinn, dass wir es in einer einheitlichen Gesamtbetrachtung erarbeiten lassen“, so Feil, der die Entwicklung der Kommune auf lange Sicht in den Vordergrund stellte. Ein „möglichst stimmiges Gesamtgebilde“ soll entwickelt werden, das unterm Strich für Löchgau viele neue Einwohner bringt, damit aber in der Folge auch neue Betreuungsgruppen und Schulangebote erforderlich macht.

Gespräche mit der Region

Im Vorfeld wurden seitens der Verwaltung bereits Gespräche mit dem Verband Region Stuttgart geführt, um potentielle Entwicklungsflächen abschätzen zu können. Zur Erarbeitung eines Strukturkonzepts wird allerdings aus Sicht der Verwaltung eine externe Unterstützung nötig. Dafür schrieb man mehrere Büros an, die dafür in Frage kamen.

Drei Interessenten sollten in der Sitzung des Gemeinderats ihr Konzept vorstellen, von denen eines am Tag der Sitzung seine Teilnahme zurückzog. Übrig blieben das Büro Raumkonzept aus Memmingen sowie Zoll Architekten aus Stuttgart, die ihre Erfahrungen und Vorstellungen in jeweils zehn Minuten präsentieren durften. Die Aufgabenstellung: Die Siedlungsstruktur soll städtebaulich sinnvoll und qualitativ ergänzt werden, unter Berücksichtigung der verkehrlichen Entwicklung und Belastung des Straßennetzes.

Der Versuch, etwas Neues zu generieren, stand bei Raumsequenz im Vordergrund. Ein flächensparendes Raum- und Freiraumkonzept soll entstehen, das nicht zu sehr zersiedelt und grüne Freiräume schafft. Das junge Büro will dabei eng mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten, Zwischenergebnisse präsentieren und einen Bereich bis zu zehn Hektar vertieft darstellen, der sich exemplarisch für die gesamte Fläche anwenden lässt.

Mehrheitliche Entscheidung

Das Team von Zoll Architekten, das bereits für 60 Kommunen tätig ist, präsentierte Beispiele anderer Gemeinden. Gestaltungsvielfalt und Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten wie Streuobstwiesen und ihr Erhalt standen im Vordergrund. Das Büro will ein modulares Entwicklungskonzept erarbeiten und auch bei der Bürgerbeteiligung vertreten sein sowie ein maßgeschneidertes Konzept anbieten.

Vor allem die Erfahrung des Büros sprach für die meisten Gemeinderäte für den Plan der Zoll Architekten, auch wenn das Angebot mit rund 40 000 Euro deutlich teurer war als das des Mitbewerbers. „Es ist ein Betrag für Jahrzehnte“, relativierte Monika De Coninck von der CDU-Fraktion die Kosten. „Wir erfinden Löchgau halb neu“, sagte SPD-Rat Thomas Makowiec, der sich ebenfalls für das teurere Angebot aussprach. Sechs von zehn Stimmen erhielten die Zoll Architekten, die schließlich mit dem Strukturkonzept beauftragt wurden.