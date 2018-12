Zweckverband Kommunen sind für Telekom-Pläne

Bönnigheim/Löchgau/Kirchheim/Freudental / Uwe Deecke

Wie bereits berichtet, hat die Telekom die Ausschreibung der Wirtschaftsregion Stuttgart gewonnen und investiert einen Milliardenbetrag in den Breitbandausbau der Region. Das Unternehmen plant für den Glasfaserausbau Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro in der Region Stuttgart. Darüber hinaus ist sie bereit, weitere 500 Millionen Euro aufzuwenden, wenn die Kommunen denselben Betrag investieren. Weil sie über die beste bestehende Infrastruktur verfügt, gewann die Telekom die Ausschreibung mit deutlichem Abstand (die BZ berichtete). Die Absichtserklärung, die im Januar in einen Kooperationsvertrag münden soll, hat hohe Ziele: bis 2025 sollen jeder zweite Haushalt, alle Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und alle förderfähigen Schulen mit Glasfaser bis ins Gebäude versorgt sein. Bis 2030 sollen sogar 90 Prozent alle Haushalte vom Glasfaser profitieren.

Absage für andere Regionen

Auch andere Regionen hatten sich um die Telekom als Partner bemüht, jedoch eine Absage bekommen. Sie beschränkt sich auf die Region Stuttgart und seine Landkreise, die mit den neuen Zweckverbänden als Gesellschafter die Gigabit Region Stuttgart bilden werden. Je nach Größe der Kommune gibt es Stimmrechte, und es winken Förderungen. Zwischen 50 und 90 Prozent wird der Glasfaserausbau unterstützt, was den Ausbau für einzelne Kommunen deutlich erschwinglicher macht. Bereits jetzt liegen den Kommunen Angebote mit entsprechenden Kosten für ihre Infrastruktur vor.

Es sei gut, das Thema im Verbund anzugehen, sagte Bürgermeister Albrecht Dautel im Bönnigheimer Gemeinderat, über den Zweckverband könne man dann die Ausbauleistungen, die zuvor im Gemeinderat beschlossen werden müssen, gezielt einkaufen. Im Löchgauer Gemeinderat war die Abstimmung ebenfalls nur Formsache. Der Zusammenschluss sei eine große Chance, während andere Regionen nicht zum Zug kämen, erklärte Bürgermeister Robert Feil auf der jüngsten Sitzung. Das sahen auch alle Gemeinderäte so, das Votum fiel einstimmig aus. Auch in Kirchheim, wo es bereits eine Masterplanung gab, die am Ende acht Millionen Euro an Kosten bedeutet hätten, nahm man das Angebot an. „Man ist noch Herr des Verfahrens“, so Bürgermeister Uwe Seibold und könne entscheiden, in welchem Umfang ausgebaut werde.

In Freudental fiel das Votum ebenso einstimmig aus, die Kommune wird sich auch am Zweckverband beteiligen. „Es wird ein entscheidender Standortfaktor sein, dass man Breitbandanschluss hat“, sagte Freudentals Bürgermeister Alexander Fleig auf der letzten Sitzung des Gemeinderates. Die Telekom sei ein Betreiber mit „open access“ und verdiene auch mit Verpachtung oder Verkauf von der bestehenden Infrastruktur.

50 Cent pro Einwohner kostet der Beitritt zum Zweckverband, dazu kommen nochmal 7143 Euro für einen Gesellschafteranteil, den der Landkreis erwirbt. Dieser wird damit Gesellschafter der Gigabit Region Stuttgart, die mit der Telekom die Verhandlungen führt. Die Deutsche Telekom und die Region Stuttgart wollen als Partner gemeinsam den Glasfaserausbau in der Landeshauptstadt Stuttgart und den umliegenden Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr für alle 179 Städte und Kommunen vorantreiben.

Bedenken bei größeren Städten

Bedenken gibt es derzeit noch bei manchen größeren Kreisstädten, die über ihre Stadtwerke Glasfaser anbieten und die Telekom eigentlich nicht brauchen. Nach dem Kooperationsvertrag zwischen Telekom und Gigabit Region Stuttgart sollen erste Ausbauplanungen für die einzelnen Kommunen durchgeführt werden, in denen der vorhandene Bestand und die erforderlichen Leistungen ermittelt werden. Schulen stehen an erster Stelle der Ausbaupläne, in den Kommunen soll es mit dem Ausbau Anfang 2020 richtig los gehen.