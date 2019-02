Feuerwehr Löchgau Knapp 40 Aktive stemmen 32 Einsätze

Löchgau / bz

Bei der Hauptversammlung des Löchgauer Freiwilligen Feuerwehr gab Kommandant Oliver Siegel einen Überblick über die Mannschaftsstärke: Zu Beginn des Berichtsjahres gab es 39 Aktive, davon vier weibliche Mitglieder. Durch Abgänge änderte sich die Anzahl auf 37 Mitglieder mit nun drei Frauen. Die beiden Züge absolvierten 38 Übungsabende mit mehr als 95 Übungsstunden. Den Feuerwehrangehörigen wurden hier die verschiedenen Brandbekämpfungstechniken sowie unterschiedliche Lagen im Bereich der technischen Hilfeleistung vermittelt. Am 10. September wurde eine Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Freudental auf einem landwirtschaftlichen Anwesen auf dem Weißenhof abgehalten.

2018 wurde die Feuerwehr zu insgesamt 32 Einsätzen alarmiert. Diese unterteilten sich in 15 Brandeinsätze, 13 technische Hilfeleistungen und vier Gefahrguteinsätze beziehungsweise Ölspuren. Zu den schwerwiegendsten Einsätzen zählten im Berichtsjahr, so Siegel, zwei Verkehrsunfälle auf dem Königsträßle. Bei dem ersten Unfall kam am 7. März für einen jungen Autofahrer jede Hilfe zu spät. Zum zweiten schweren Unfall wurde die Löchgauer Wehr am 15. August gerufen, als ein Pkw mit zwei Insassen Richtung Kleinsachsenheim abgebogen war und ein aus Richtung Freudental kommendes Motorrad übersehen hatte. Der Fahrer und der Sozius des Motorrads wurden schwer verletzt. Der Beifahrer des Autos musste von den Löchgauer Wehrleuten befreit werden und konnte dann dem Rettungsdienst übergeben werden.

Größter Brandeinsatz

Den größten Brandeinsatz hatten die Löchgauer Wehrmänner am 2. Februar bei einem Schwelbrand im Dachstuhl der Alten Kelter zu bekämpfen. Aufgrund eines technischen Defekts gerieten Teile des Dachstuhls in Brand. Dieser konnte schnell gelöscht werden, so dass am Objekt kein allzu großer Schaden entstand.

Über die weitere Aktivitäten des vergangenen Jahres berichtete der stellvertretende Kommandant Frank Scheurer. So blickte er zurück auf die Skiausfahrt ins Montafon sowie auf den Jahresausflug der die Wehr nach Ulm, Kempten und die Wimsner Höhle führte.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung wurden zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Abteilung übernommen. Dies wurde mit dem offiziellen Handschlag des Kommandanten besiegelt. Es sind dies Joshua Kornatz und Michael Seeger. Ebenso konnte mit Dominik Gruner ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Sachsenheim als sogenannter Doppelausrücker für den Dienst in der Löchgauer Feuerwehr gewonnen werden. Gruner arbeitet bei der Löchgauer Firma Konzelmann und steht der Löchgauer Wehr somit als Tagesausrücker zu Verfügung.

Ulrich Leimser beendete seinen Dienst nach 27 Jahren. Er war jahrelang Gerätewart der Feuerwehr und somit für den guten Zustand der Ausrüstung verantwortlich. Als Abschiedsgeschenk erhielt er einen Gesundheitsgutschein von Reha Mack. Mit ihm hört auch Albrecht Gauger nach über 38 Jahren auf. Gauger war als Gruppenführer in der Maschinistenausbildung tätigt. Er bekam zum Abschied einen Essensgutschein. Ebenso musste Kassenverwalter Manfred Klink nach über 40 Jahren Feuerwehrdienst seinen Dienst beenden. Er bleibt der Wehr aber weiter in der Funktion als Kassenverwalter erhalten.

Den Gruppenführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal hatte im Berichtsjahr Matthias Weigel erfolgreich absolviert. Dies führt zu einer Beförderung zum Löschmeister. Weitere Kameraden besuchten Lehrgänge, wie etwa Maximilian Frank einen Atemschutzlehrgang,Torsten Baumann und Torsten Krämer den Kreislehrgang Verkehrsunfall mit Landmaschinen. Eine Grundausbildung absolvierte Guiseppe Misitano in Besigheim. Marius Knoll und Marc Rumohr besuchten in Marbach einen Lehrgang bei dem es um das Thema Türöffnung ging. Die vom Landkreis angeboten Gruppenführerfortbildung in Kornwestheim wurde von den Kameraden Marc Rumohr, Manuel Schmid, Tobias Schmid und Matthias Weigel besucht.