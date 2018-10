Freudental Kleinsportanlage wird für 360 000 Euro saniert

Freudental / Uwe Deecke

Das rund 30 Jahre alte Kleinspielfeld mit 50-Meter-Bahn und Weitsprunganlage ist bei den Jugendlichen in Freudental beliebt. Und es soll künftig auch für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule dienen, in der sich die Schüler auch draußen bewegen. Das wird mit der Sanierung angestrebt, für die der Gemeinderat jetzt die Arbeiten vergab.

Günstig wird der Platz mit Minispielfeld und Basketball-Court aber nicht. Die Kostenberechnung liegt bei rund 360 000 Euro, nachdem man zunächst von rund 205 000 Euro ausgegangen war. Nach den Schäden am Kunststoffbelag zeigten sich auch Risse im Asphalt darunter, der nun erneuert werden soll, was die Kosten in die Höhe treibt. Das Brackenheimer Büro Plankonzept kam nach Kernbohrungen zu dem Ergebnis, dass der Asphalt komplett entfernt und ausgetauscht werden sollte.

Der Vorschlag von Andreas Büdenbender von der Bürgergruppe im Frühjahr, die Ausgaben auf 200 000 Euro zu begrenzen, ist mit dem gefassten Beschluss nun vom Tisch. Doch die Gemeinde muss nicht alles selbst finanzieren. Unterstützt wird die umfangreiche Sanierung mit 120 000 Euro vom Land. Dazu kommen nochmals 35 000 Euro von der Sportstättenförderung, die Kleinspielfelder bezuschusst.

Erweiterte Gestaltung

Nach Gesprächen zwischen Planer, Jugendlichen, Vertretern der Vereine, der Schule und der Kindergärten wurde die Gestaltung des Platzes nochmals überarbeitet. Es wird nur einen Basketballkorb für Streetball geben, ein weiterer kann später aufgestellt werden. Im Südwesten des Platzes wird ein Lagercontainer errichtet, der für Spielgeräte der Schule gedacht ist. Die Weitsprunggrube wird abgedeckt und der Platz bekommt eine zweistufige Sitzgelegenheit am Hang Richtung Tennisplatz.

Die Aufschüttung soll dabei auch das Tennisgelände absichern, was inzwischen erforderlich geworden ist. Auf ein 8000 Euro teures Drehkreuz am Eingang verzichtete der Gemeinderat. Um das Befahren mit Mofas oder Rädern zu verhindern, könne auch eine günstigere Lösung gefunden werden, war das Gremium überzeugt. Verzichtet wurde auch auf eine Trennwand zwischen Basketball- und Fußballnutzung sowie auf einer Kletterwand.

Aktuell sind 330 000 Euro für das multifunktionale Kleinspielfeld im Haushalt eingestellt, nun geht man mit der Kostenberechnung von rund 360 000 Euro in die Ausschreibung. Die Vergabe der Arbeiten ist für den Januar geplant, die Ausführung soll vom Frühjahr bis September 2019 erfolgen. So lange wird der Platz aber nicht gesperrt werden. Um bessere Angebote zu bekommen, wurde den Firmen ein großes Zeitfenster geboten, die eigentliche Ausführung der Arbeiten soll rund zweieinhalb Monate dauern und im Idealfall in den Sommerferien liegen.

Der Gemeinderat folgte einstimmig der angepassten Beschlussvorlage und beauftragte die Verwaltung, die Ausschreibung zu veranlassen. Die entstehenden Mehrkosten sind laut Beschluss im Haushalt 2019 zu finanzieren.