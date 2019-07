Die Löchgauer Gmeindeverwaltung hatte für die Kitagebühren eine Erhöhung um drei Prozent vorgeschlagen, orientiert an den gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände, den Landesrichtsätzen. Marc Löffler, der Kämmerer der Gemeinde, argumentierte in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend die Qualität des Kinderbetreuung müsse gegenfinanziert werden und die geringe Erhöhung sei vertretbar.

Gemeinderat Matthias Stickel (CDU) merkte daraufhin an, die Elternbeiträge in Löchgau lägen sowieso bereits deutlich höher als in den meisten umliegenden Gemeinden. Stickel schlug daraufhin vor, die Erhöhung der Beiträge für ein Jahr auszusetzen, um die Eltern zu entlasten. Eine Erhöhung würde der Gemeinde knapp 10 000 Euro an Mehreinnahmen bringen, eine Summe, so Stickel, die zu vernachlässigen sei. Bürgermeister Robert Feil warnte vehement davor unter die Landesrichtsätze zu rutschen, dies würde langfristige Folgen nach sich ziehen. Löffler ergänzte zudem, dass man bereits jetzt etwas weniger als die angestrebten 20 Prozent der Gesamtkosten mit den Elternbeiträgen finanzieren könne.

Beitragsfreiheit angemahnt

Robert Fiesel (SDP) betonte, es dürfe niemals einen Fall geben, wo Eltern ihr Kind wegen den Gebühren nicht in den Kindergarten geben können. Auch Gemeinderat Thomas Makowiecs (SPD) schlug sich auf die Seite von Stickel und Fiesel. Er trete ein für eine komplett beitragsfreie Kinderbetreuung, könne aber mit einer Nichterhöhung der bestehenden Sätze leben. Matthias Stickel entgegnete, wer eine Dienstleistung nutze, solle auch dazu beitragen.

Der Gemeinderat stimmte schließlich mehrheitlich gegen eine Erhöhung der bestehenden Elternbeiträge, die bisherigen Sätze bleiben daher gültig. Einstimmig hat man zudem einer Erhöhung der Essenspauschale von 50 auf 60 Euro pro Monat zugestimmt. Man sei mit der Qualität des Mittagessens sehr zufrieden, daher könne man die Erhöhung des Caterers nachvollziehen.