Ortskern Kirchheimer Dorfladen vor dem Aus

Kirchheim / Uwe Deecke

Bis Ostern dieses Jahres habe die Aufwärtsentwicklung des Kirchheimer Dorfladens angehalten, so Kirchheims Bürgermeister Uwe Seibold, einer der drei Geschäftsführer des Ladens in der Ortsmitte. Dann kam der lange Sommer, der vielen im Einzelhandel zu schaffen machte. Die Umsätze gingen zurück, und die Gewinnzone rückte in weite Ferne. „Bei weiterem linearen Verlauf“ hätte der Dorfladen ohne diesen Verlustsommer die Gewinnzone Ende des Jahres erreicht, erklärt Seibold beim Pressegespräch. So aber kamen zunächst die Ferien und Brückentage sowie eine lange Sommerphase mit wenigen Umsätzen.

„Wir haben lange gekämpft und hatten viele Hoffnungen“, sagt Seibold, „aber für uns ist die Situation nicht mehr verantwortbar“. Dabei hätten nicht viele Mehrumsätze gefehlt. Zwei Euro mehr pro Einkauf, schätzt Seibold, hätten den Laden aus der Verlustzone gebracht, der zuletzt unerwartet investieren musste. Das Schreibwarengeschäft zog sich zurück und mit der Entscheidung es weiterzuführen seien Kosten von 15 000 Euro für Kaution, Lieferanten und Investitionen entstanden. Ein Kraftakt für den Kirchheimer Dorfladen, der wenig Puffer für eine solche Situation hatte.

Zu wenig Eigenkapital

Man habe sich bei Beratung in der Gründungsphase zu wenig Zeit gegeben. Nach einem Jahr sollte der Laden schon in der Gewinnzone sein, während bei den Wettbewerbern von drei Jahren ausgegangen werde. Und im Nachhinein seien die 70 000 Euro fürs Eigenkapital zu wenig gewesen, man hätte 100 000 gebraucht, so Seibold. Dass die Gemeinde den Erhalt des Dorfladens stärker unterstützt, gehe wegen der Rechtsaufsicht nicht, stellt Seibold klar. Man sei hier nicht unterversorgt und im ländlichen Raum, wo so etwas möglich wäre sondern habe genügend Nahversorger im Ort.

Nun gibt es 249 Anteilseigner, die Anteile im Wert von rund 170 000 Euro gezeichnet haben und wohl leer ausgehen. Der Großteil hat nur ein bis zwei Anteile im Wert von 150 Euro gekauft und dafür zunächst auch Rabatte bekommen, zu den drei großen Anteilseignern zählt auch die Gemeinde, die auch die Immobilie erworben hat. „Mehr an Förderung geht nicht“, sagte Seibold gegenüber der BZ.

Mit kürzeren Öffnungszeiten und weniger Personal gesund zu schrumpfen, sei kaum möglich. Man habe bereits die Öffnungszeiten gekürzt und fahre personell „an der untersten Grenze“. Derzeit hat der Kirchheimer Dorfladen zwei Vollzeitkräfte und sieben Teilzeitkräfte mit 10 bis 30 Stunden.

Ein Fünkchen Hoffnung

Die Verkaufserlöse wiesen seit Januar einen Verlust von 4000 bis 5000 Euro auf, sagt Helmut Mayer, als Geschäftsführer für die Finanzen zuständig. „Das Jahr hat gut angefangen und war relativ ermutigend“, so Mayer. Ohne die Einbußen seit Ostern hätte man am Jahresende die „Schwarze Null“ wohl erreicht.

Ihren Entschluss gaben die fünf Gesellschafter am Mittwochabend bei der Versammlung der Anteilseigner im Vereinszentrum bekannt. Ihre Entscheidung, den Geschäftsbetrieb zum Jahresende einzustellen sei unter Abwägung aller Gesichtspunkte gefallen. Einen letzten Notanker gebe es, wenn das Eigenkapital um 60 000 bis 80 000 Euro erhöht werde. Der Umsatz müsse spürbar und dauerhaft um zwei Euro pro Einkauf ansteigen und es müssten mehr Bürger ehrenamtlich bereit sein, sich einzubringen.