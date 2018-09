Haushalt Kirchheim schließt 2017 mit Minus ab

Kirchheim / Uwe Deecke

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchheim ist schwächer als erwartet. Die Kommune beendet das Haushaltsjahr 2017 mit einem negativen Gesamtergebnis von 1,92 Millionen Euro. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich nun auf 12,4 Millionen Euro, die Aufwendungen auf 12,8 Millionen, erklärte der stellvertretende Kämmerer Frieder Dankel in der der Sitzung des Gemeinderates. Dies würde rechnerisch ein Minus von 317 000 Euro bedeuten, das sich aber jetzt nicht mehr halten lasse.

Grund dafür sind Zahlungen an den Erschließungträger der Baugebiete. Denn 2017 wurde ein Teil der Erträge aus den Grundstückserlösen von „Bachrain II, Abschnitt Hinter den Lüssen 1“ und „Hinter den Lüssen 2“ in Höhe von zwei Millionen Euro an den Erschließungsträger weitergeleitet. Das führte zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2,22 Millionen Euro und damit zu einem Sonderergebnis von 1,61 Millionen Euro.

Diese Aufwendungen müssen aus der Rücklage finanziert werden. Sie sinke von 4,45 Millionen auf 2,52 Millionen Euro, machte Dankel deutlich. Die liquiden Mittel verringern sich von 2,62 Millionen auf noch 327 000 Euro.

Seine Einnahmen erzielt Kirchheim zu fast 90 Prozent aus Steuern und Finanzzuweisungen. Steuern und Abgaben summieren sich auf 7,7 Millionen Euro, Zuweisungen und Zuwendungen auf 3,9 Millionen. Bei den Aufwendungen sind es vor allem Transferleistungen wie die Kreisumlage, die 5,2 Millionen Euro ausmachen.

Erich Schneider von der CDU-Fraktion bezeichnete das plötzliche Minus von 1,9 Millionen Euro als „überraschend“. Bei den Investitionen solle man besser „nur sehr kleine Sprünge machen“, sagte er mit Blick auf die Mammutaufgaben wie die Gemeindehalle oder die Gemeinschaftsschule auf dem Laiern.

Dass es sich derzeit um ein labiles Gleichgewicht zwischen Kommunen, Land und Wirtschaftsleistung handelt, machte anschließend Bürgermeister Uwe Seibold deutlich, der im Jahresabschluss 461 000 Euro weniger an Gewerbesteuern verbuchen kann als geplant. Ein schwächeres Wachstum könnten viele Haushalte kaum verkraften.