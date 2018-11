Bönnigheim Kindergarten bald in der Karlschule

Kindergarten bald in der Karlschule

Uwe Deecke

Der Bedarf an Kinderbetreuung in Bönnigheim wächst stetig. Nun soll auch eine Betreuung im Ü3-Bereich in der Karlschule möglich werden.

Bei seinem mündlichen Sachstandsbericht im Verwaltungsausschuss machte Bürgermeister Albrecht Dautel die Notwendigkeit weiterer Plätze deutlich. Man sei derzeit dabei die still gelegte Grundschule zu prüfen und ein Konzept für die Kostenermittlung zusammen zu stellen. Dies solle dann schon in der Dezembersitzung dem Gemeinderat vorgelegt werden. Der 1. März sei das „ambitionierte Ziel für mehr Betreuungskapazität“, so Dautel vor dem Ausschuss. Um Zuschüsse für die Betreuung zu bekommen, muss der Betrieb zum 1. März gewährleistet sein.

Erste Überlegungen

Die erste Überlegung einer temporären Betreuung auf dem Schlossfeld, für die eine Containerlösung geplant war, ist damit vom Tisch. Die Karlschule komme dafür in Betracht, da die Räumlichkeiten so seien, dass eine adäquate Nutzung für die verlängerte Öffnungszeit möglich sei. Dort sei derzeit im ersten Stock noch die Musikschule teilweise untergebracht, die hier auch bleiben könnte, erklärte Dautel am Montag.

Nach der Zahl der fehlenden Betreuer fragte UWG-Rat Dittmar Zäh. Es stünden noch Bewerbungsgespräche an, erklärte Fachbereichsleiter Klaus Walz. Wenn zwei von drei bleiben, wovon er ausgeht, sei man „eben“ im Personalstand. 14 bis 17 Kinder seien derzeit auf der Warteliste, gerechnet werde aber mit 22 bis 25, so Walz.

Vier Klassenzimmer

Die Karlschule verfüge über vier Klassenzimmer, von denen zwei im Erdgeschoss mit einer Küchenzeile für die Ü3-Betreuung hergerichtet werden, erklärt Dautel auf Anfrage der BZ. Zunächst werde man im März hier mit einer Gruppe beginnen, ab nächstem Jahr könnte auch der zweite Gruppenraum in Betrieb gehen.