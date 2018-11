Vorverkauf Karten für Kabarett und Revue

Löchgau / bz

Wie gewohnt verkauft die Gemeinde Löchgau die Karten für das Kulturprogramm im ersten Quartal des neuen Jahres bereits vor Weihnachten. Die Eintrittskarten zu den drei Veranstaltungen mit Otmar Traber, „Dein Theater“ und Alois Gscheidle gibt es im Rathaus in Zimmer 31.

Otmar Traber kommt am Samsta, 19. Januar, mit seinem Programm „Beziehungskisten – Bestof aus 25 Jahren Kabarett“ nach Löchgau. Die Karten kosten 16 Euro. Traber spielt einen Querschnitt aus seinen bisherigen Programmen. Der Kabarettist erhielt 2007 den renommierten Kleinkunstpreis der St. Ingberter Pfanne.

Am Samstag, 16. Februar, spielt „Dein Theater“ das Programm „50 Jahr blondes Haar - Deutschlands Schlager“. Karten gibt es zu 19 Euro. Die Schlagerrevue des Quartetts vermittelt mit akustischen Stimmungsbildern prägnant das Zeitkolorit von fünf Jahrzehnten Bundesrepublik. Mit scharfzüngigen Bemerkungen zum Zeitgeschehen wird das musikalische Raritätenkabinett pointiert kommentiert.

„Wo ganga mr na?“ lautet die Frage, die Alois Gscheidle in seinem Kabarett-Programm am Samstag, 23. März, zu beantworten sucht. Karten gibt es zu 16,50 Euro. Es dreht sich um die schwierige Entscheidung, wohin die Familie in diesem Jahr in Urlaub fahren soll.