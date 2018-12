Planung Karlschule wird Kindergarten

Bönnigheim / Uwe Deecke

Wie bereits berichtet, war die Verwaltung auf die Karlstraße als Standort ausgewichen, nachdem eine Containerlösung auf dem Schlossfeld – auch aus Kostengründen – nicht in Frage kam. Nun wurden von Architektin Sonja Herrmann im Gemeinderat die Pläne präsentiert: Zwei Gruppenräume wird es im Erdgeschoss geben, dazu einen abgetrennten Besprechungsraum und eine Teeküche.

Die in die Jahre gekommenen Sanitäranlagen müssen ebenfalls hergerichtet werden. Als zweiten Rettungsweg soll es eine mobile Gerüsttreppe außen geben, die den Räumen der Musikschule im Obergeschoss dient. Die Brandschutztreppe ist erforderlich für den Bauantrag, der beim Landratsamt gestellt wurde. Die Kostenschätzung liegt bei rund 156 000 Euro, ohne Möblierung und Spielsachen.

Schnelle Umsetzung

Es muss alles sehr schnell gehen: Schon in dieser Woche soll die Musikschule in die oberen Stockwerke umziehen, in der letzten Jahreswoche beginnen die Rückbauarbeiten durch den Bauhof. Am 7. Januar soll bereits Baubeginn sein, damit zum 1. März die zwei Gruppen in der verlängerten Öffnungszeit betreut werden können.

Hohen Ansprüchen wird der alte Bau kaum genügen, und eine langfristige Lösung ist hier nicht in Sicht. So ist seitens der Verwaltung kein fester zweiter Rettungsweg und auch keine Erneuerung der Fenster geplant. In zwei Jahren will man südlich der Kita Schlossfeld den Neubau haben, wo die Betreuung stattfindet.

Der Gemeinderat stimmte der vorgestellten Planung zu und erteilte sein Einvernehmen zum Bauantrag. Gleichzeitig beauftragte er die Verwaltung mit der Umsetzung der Maßnahme und der Einstellung der Mittel in den Haushalt 2019.