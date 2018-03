PKC Jugendliche diskutieren mit Renkonen

Freudental / bz

Am Donnerstag, 22. März, 19 Uhr, findet im PKC Ehemalige Synagoge Freudental, Strombergstraße 19, das Politik-Café für politikinteressierte junge Menschen statt. Unter dem Motto „An einem Tisch mit einem Landtagsabgeordneten“ kommt laut PKC-Geschäftsführering Isolde Siegers der Grünen-Landtagsabgeordnete Daniel Renkonen zum Gespräch.

„Wieso hängt an der Wand eigentlich noch die DDR-Karte, während alle von „Digitalisierung an Schulen reden?“ Mit diesem Satz, so Siegers, beginne der Einladungstext für das neue Projekt „Politik-Café“. Das Politik-Café sei ein abendlicher Treffpunkt, der politikinteressierten, jungen Menschen Raum zum Austausch und zur Diskussion biete. Ab 19 Uhr stehen die Türen des PKC Ehemalige Synagoge Freudental offen, um im Glaszelt über die verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Themen „Realtalk“ zu machen.

Über Bildungspolitik

Viele hielten, so heißt es weiter, das Bildungssystem für rückschrittlich. „Schule 1.0 – Brauchen wir ein Update?!“ Darum soll es im ersten „Politik-Café“ gehen. Dazu ist der Landtagsabgeordnete Daniel Renkonen (Bündnis 90/Die Grünen) eingeladen. Er könne viel über die Bildungspolitik in Baden-Württemberg erzählen und wird den ganzen Abend offen für allerlei Fragen und Diskussionen sein.

„Langweilige Politik erleben wir den ganzen Tag. Das Politik-Café soll dafür da sein, auch mal ohne Hemd, sondern mit Sweatshirtjacke am gleichen Tisch über die Themen reden zu können, die junge Leute bewegen – und vielleicht können wir sogar etwas bewegen.“, so Elena Jäger, die als FSJ´lerin im PKC das Projekt organisiert. Das Politik-Café richtet sich an junge Menschen ab 16 Jahren. Der Eintritt ist frei.