Gemeinderat Jugendarbeit steht im Blickpunkt

Kirchheim / Uwe Deecke

Die vom Gemeinderat geforderte Neuausrichtung der offenen Jugendarbeit ist vollzogen. Tanja Landes von der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn berichtete im Gemeinderat ebenso über ihre Arbeit wie Schulsozialarbeiterin Lisa Müller.

Nach dem Rückzug Jörg Dannenhauers in ein Sabbatjahr habe es einen Abnabelungsprozess der jungen kurdischen Erwachsenen gegeben, die bisher das Jugendhaus am Neckar besuchten. Seitdem ist es geschlossen und Landes als Einzelkämpferin unterwegs. Der Aufbau der Mädchen­arbeit stand im Zentrum ihres Vortrags. Zusammen mit Flüchtlingsdiakonin Debora Schüz baute man ein Netzwerk auf und entwickelte Projekte. So auch die Schulsozialarbeiterin Lisa Müller sowie Markus Haab, dem Jugendsachbearbeiter der Polizei. Die Zielgruppe ab zwölf Jahre orientiere sich gar nicht mehr so nach Kirchheim sondern eher nach Heilbronn und Ludwigsburg, machte Landes deutlich.

Wenig Interesse habe es in diesem Jahr am Sommerferienprogramm gegeben, ausgenommen die Neckarwanderung nach Walheim. Bei der Stara in Hofen war Landes mit dabei, als 180 Kinder in zwei Wochen betreut wurden. Das Mädchen-Projektcafe „Wohlfühlplätzle“ im evangelischen Gemeindehaus habe gut funktioniert. Sie arbeite auch im Netzwerk mit Schulsozialarbeiterin Lisa Müller zusammen, die anschließend einen Einblick in ihre Arbeit gab.

Projekte für viele Altersklassen

Die Schülerzahl steige kontinuierlich an und es gebe eine Vielzahl an Nationalitäten sowie eine heterogene Schülerschaft, erklärte Müller. Ihre tägliche Arbeit liege in der Schlichtung von Konflikten, Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, dem unsachgemäßen Gebrauch neuer Medien, familiären und persönlichen Problemen oder auch Schulunlust. Mittlerweile habe ihre Arbeit präventiven Charakter. Zusammen mit externen Fachkräften aus der Aidshilfe oder der Schuldnerberatung gibt es mehrere Projekte für die Klassenstufen 1 bis 8.

Wie es mit dem Jugendhaus in Zukunft weitergeht, wurde ebenfalls diskutiert. Erich Schneider von der CDU-Fraktion hielt das Kultur- und Vereinszentrum „immer noch für den besten Ort“. Dem Vorschlag, die Räume zu nutzen, zeigte sich sich Bürgermeister Uwe Seibold nicht abgeneigt. Das Jugendmobil mit dem die Gemeinde aufsuchende Jugendarbeit umsetzen will, werde aber zunächst ins Jugendhaus einziehen. 2019 wolle man mit der Jugendarbeit in Vollbesetzung wieder durchstarten und sei dabei auch in ersten Gesprächen mit der Gemeinde Gemmrigheim.