Rauchgeschwängert wird der Festplatz in der Erligheimer Rathausstraße am Samstag, 27. Juli, wieder sein – und es wird laut ab 13.30 Uhr. Zum 13. Mal veranstalten die Schwarze Jäger Erligheim 1799 e.V. ihr Klang- & Schönheitskonkurrenz und ermitteln die klangvollste Kanone, den klangvollsten Standböller sowie Hand- und Schaftböller und in einer Publikumswertung das schönste Schussgerät. Doch das ist längst nicht alles, wenn der Erligheimer historische Verein an diesem Samstag sein 20-jährigen Bestehen feiert: Für Vereine, Organisationen und privat Gruppen wird erstmals ab 16.30 Uhr der unterhaltsame „Schwarze-Jäger-Triathlon“ organisiert, und ab 19 Uhr wird beim Festabend im Festzelt das Vereinsjubiläum zünftig gefeiert.

Am 12. März 1999 wurde der Verein Schwarze Jäger gegründet, der im Jubiläumsjahr rund 100 Mitglieder zählt. Knapp 40 Mitglieder sind in den Gruppen Fußjägercompanie, Marketenderinnen, Vorderladerschützen, Böller- und Kanonen-Truppe sowie in den Arbeitskreisen Geschichte, Museum und „Bewegliche Lettern“ aktiv. Natürlich spielt laut Satzung die Pflege der Kameradschaft eine bedeutende Rolle im Vereinsleben, aber ebenso wichtig sind den Schwarzen Jäger die Pflege und Förderung kulturellen und historischen Brauchtums und die Weitergabe des geschichtlichen Verständnisses und die Heimatpflege. Durch die Nachbildung der Württembergischen Fußjägercompagnie 1799 und der begleitenden Marketenderinnen beteiligen sich die Aktiven an historischen Biwaks und Umzügen, wie etwa beim Bietigheimer Pferdemarkt, beim Besigheimer Volksfest oder bei Cannstatter Volksfest. Ein Höhepunkt in der 20-jährigen Vereinsgeschichte war dabei sicherlich der 11. September 2006: Eine 45-köpfige Gruppe der Erligheimer Schwarzen Jäger beteiligte sich an der traditionellen Steubenparade auf der Fifth Avenue in New York.

Info Der Jubiläumstag am 27. Juli beginnt um 13.30 Uhr mit dem ersten Schuss bei der Klang- und Schönheitskonkurrenz mit zahlreichen befreundeten Gruppen aus ganz Deutschland. Ab 16.30 Uhr (Anmeldung ab 14.30 Uhr) wird der ersten „Schwarze-Jäger-Triathlon“ gestartet. Ab 19 Uhr wird mit Ehrungen und den musizierende Handwerkern „Andy und Thomas“ im Festzelt gefeiert. Das Festzelt auf dem Festplatz in der Rathausstraße wird ab 11 Uhr bewirtet. Für alle Gäste besteht die Möglichkeit auf dem Festplatz in vorbereiteten Biwakzelten zu übernachten.

www.schwarze-jaeger.de