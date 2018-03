Internationaler Frauentreff Jubiläum mit viel Programm und Speisen

Löchgau / bz

Vor 25 Jahren, nach dem Anschlag in Mölln, bei dem drei türkische Frauen starben, beschlossen die Frauen für Löchgau (VFFL) zusammen mit dem Verein für internationale Jugendarbeit (VIJ) zu einem internationalen Frauentreff einzuladen. Damit schafften sie eine Brücke zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und setzten ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, teilt der Verein mit.

Am Sonntag, 22. April, ab 11 Uhr wird das Jubiläum in der Gemeindehalle in Löchgau gefeiert. Es wird ein Buffet mit internationalen Leckereien geben, und die Band „Makel Los“ tritt auf. Außerdem treten die „Schwobaseggl“ und die Clowns Swanhild Backhaus und Christa Proissl auf. Der Eintritt ist frei.

Zu den regelmäßigen Helferinnen des Frauentreffs gehörten Aferdita und Leonora Cuni, Flüchtlinge aus dem Kosovo. Zusammen mit ihrer Familie mussten sie am 16. Dezember 2017 Deutschland verlassen. Da es für sie sehr schwierig ist dort Arbeit zu finden, bildete sich der Freundeskreis Familie Cuni, der sie finanziell unterstützt. Der Freundeskreis beteiligt sich auch an der Planung und Durchführung des Jubiläums. Daher wird laut Verein eine Hälfte der Spenden an Familie Cuni überreicht, die andere Hälfte erhält der VIJ.