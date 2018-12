Bönnigheim John-Lennon- und Bob-Dylan-Weg im Schlossfeld

Bönngiheim / Uwe Deecke

Zum Vivaldiring und der Telemannstraße kommen nun im „Schlossfeld II Süd“ in Bönnigheim der Bob-Dylan-Weg und der John-Lennon-Weg. Das beschloss der Technische Ausschuss der Stadt in seiner Sitzung am Montag. Das Musikgenre der jeweiligen Namensgeber unterscheidet sich zwar, der Straßenausbau jedoch orientiert sich an dem, was auch im Bönigheimer „Schlossfeld II Nord“ umgesetzt wurde.

Uwe Müller vom Büro KMB stellte die Maßnahmen am Montag im Detail vor: 5,50 Meter Fahrbahnbreite gibt es in der Regel, Parkplätze und Gehwege je nach Bebauung. Keine Gehwege sind im östlichen Bereich vorgesehen, wo Einzel- und Doppelhäuser geplant sind. An der verlängerten Telemannstraße gibt es beidseitig Parkplätze längs der Straße und auch Gehwege. Im westlichen Bereich, wo Geschosswohnungsbau ermöglicht wurde, kann auf einer Seite längs geparkt werden. Im Bereich des Kindergartens, der hier erweitert werden soll, kann auch quer zur Straße geparkt werden. An der Südgrenze, wo man schon das nächste Baugebiet anvisiert, wird der bestehende Feldweg verlegt und dort durch einen Rad- und Fußweg ersetzt.

Entwässert wird das Gebiet durch Gräben in den Straßen, in die das Abwasser und Regenwasser der Gebäude fließt und die im Osten in zwei Erdbecken münden. Vom größeren der beiden wird das Wasser über die derzeit noch marode Weinbergstaffel nach unten geleitet und fließt dann in den Erlenbrunnenbach. Die Staffel soll im Zug der laufenden Rebflurbereinigung so hergestellt werden, dass dies problemlos funktioniert.

Ingenieur Edgar Kleiner berief sich zur Kapazität der Becken mit Notüberlauf auf ein fünfjähriges Hochwasser, was nicht allen einleuchtete. „Die Ableitung sollte für ein hundertjähriges Hochwasser geplant sein“, war der Vorschlag von Frank Müller (FWV/CDU), der befürchtete, dass bei langem Starkregen das Wasser unkontrolliert in die Weinberge fließt. Die Befürchtung, dass es bei Starkregen so nicht funktioniert, hatte auch Manfred Schmälzle von der UWG. „Ein hundertjähriges Hochwasser kann man über kein Rohrsystem ableiten“, so Kleiner, doch die Wassertreppe sei breit genug um viel Wasser aufzunehmen. Im Westen wird das Wasser ebenfalls in Rohren abgeleitet und kommt über den Hofener Teich in den Mühlbach. Diese westliche Ableitung diene auch später der Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Baugebiet Schlossfeld III.

Ebenfalls beschlossen wurde die Fernwärmeversorgung, die Martin Guigas vom Büro EGS Plan vorstellte. Sie sieht Anschlüsse der 56 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser sowie der sieben Grundstücke für Mehrfamilienhäuser über die bestehende Fernwärmeversorgung vor, die Solaranlanlagen und Holzöfen nicht zulässt. Die Einzelrohre werden über das „Schlossfeld II Nord“ mitversorgt und mit den Kanal- und Wasserleitungen verlegt. Maximal 550 Kilowatt seien möglich, so Guigas, etwas mehr als ursprünglich geplant. „Das wird einen Schlusspunkt setzen, die Zuführung ist an der Grenze der Belastbarkeit“, so der Ingenieur.

Die Kosten für den Ausbau werden auf 607 000 Euro geschätzt, inklusive Mehrwertsteuer und Planungskosten. Für die Entwässerung liegt die Kostenschätzung bei rund 797 000 Euro, der Straßenbau wird auf 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Das Gremium stimmte einstimmig den vorgestellten Planungen zu und beauftragte die Verwaltung, die Mittel in die Haushalte für 2019 und 2020 einzustellen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten auf der Basis der vorgestellten Planung auszuschreiben.