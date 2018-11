Adventsmärkte Insekten, Glühwein und der Nikolaus

Erligheim / Susanne Yvette Walter

Am Sonntag, 9. Dezember, ist es wieder so weit: Es weihnachtet in der kleinen Gemeinde Erligheim. Im Bürgerhaus macht sich die Nabu-Ortsgruppe in einer Ausstellung stark für die Lebensräume von Insekten, deren Bedrohung heute bekanntlich ein großes Thema ist. Gezeigt werden auch verschiedene Formen von Insektenhotels zum Selbstbauen für den Garten. „Die Ausstellung will Anregungen geben, wie Naturschutz zuhause funktionieren kann“, erklärt Erich Joos, Kopf der Nabu-Ortsgruppe in Erligheim. Mit Stellwänden informieren die Naturschützer über die Lebensweise von Bienen, Hummeln, Marienkäfern und anderen Insekten, die vom Rückgang bedroht sind. Die Bewirtung der Besucher im Bürgerhaus übernimmt ebenfalls die Nabu-Ortsgruppe.

Draußen sind neun Stände rings um die Kelter aufgebaut. Zwischen beiden markanten Gebäuden spielt sich der Weihnachtsmarkt am 9. Dezember ab. Die Kirche hält ebenfalls ihre Türen offen, die an diesem Tag um die Aktion „Brot für die Welt“ und um den Kauf von fair gehandelten Produkten aus verschiedenen Ländern wirbt. „Der Erligheimer Weihnachtsbasar zeichnet sich dadurch aus, dass hier vieles selbst gemacht ist. Das Angebot reicht von Käse aus dem Allgäu, der in Handarbeit hergestellt wird, bis zu Holzarbeiten, die Erligheimer Bürger anbieten“, beschreibt Erich Joos das Konzept.

Glühwein gegen die Kälte

Wer am 9. Dezember durch das Städtle von Erligheim bummelt, den erwartet der Duft von gebratenen Würstchen und Glühwein. Und gegen die klirrende Kälte, die dann vielleicht schon Einzug gehalten hat, hilft ein selbstgebrannter Erligheimer Schnaps. Örtliche Vereine wie der Hausfrauenverein Erligheim und der Arbeitskreis Pro Asyl engagieren sich hier mit einem Stand. „Der Arbeitskreis Asyl kommt mit Spezialitäten auf den Weihnachtsmarkt aus verschiedenen Herkunftsländern“, verspricht Erich Joos. Zu den Marktbestückern gehören verschiedene private Initiativen. Joos: „Bei uns auf dem Weihnachtsmarkt ist alles selbstgemacht.“

Einst gab es auch einmal ein Kinderkarussell in der kleinen aber feinen Ständelandschaft. Doch das ist Geschichte. Als eine Hauptattraktion heute fungiert der Nikolaus. Er hat wohl versprochen, in Erligheim Halt zu machen. Der kommt wohl in jedem Jahr zum traditionellen Adventsmarkt und hat einen schweren Sack dabei. In dem hat er Süßigkeiten für die Kinder mitgebracht. Die gibt es, nachdem Kinder aus der Grundschule Erligheim-Hofen mit ihren Liedern und Sketchen die Weihnachtsstimmung angekurbelt haben. „Das machen wir schon lange so, dass der Nabu-Nikolaus kommt und den Kindern ein paar Gutsele mitbringt“, erzählt Erich Joos und fügt hinzu: „Über diesen Besuch freuen sich immer alle Grundschüler. Manche halten sogar schon nach dem Nikolaus Ausschau.“

Um 13.30 Uhr wollen die Schüler den Markt mit einem kleinen Programm eröffnen. Bis in die Abendstunden hinein, bis 18 Uhr soll der Adventsbasar dann wieder ein Treffpunkt für Jung und Alt sein. „Ein Beitrag zum geselligen Leben in Erligheim“, lacht Erich Joos. Hier geht es wohl um einiges persönlicher zu als auf den großen Märkten der Region. Man trifft Nachbarn und bekannte Gesichter. „Und das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden die Besucher vielleicht ja auch auf unserem kleinen Adventsbasar“, hofft Erich Joos. „Denn: Selbstgemachtes kommt auf dem Gabentisch einfach immer gut.“