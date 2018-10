Ausstellung Zeitreise in die Gründungsjahre der Verfassung

Löchgau / bz

Das Löchgauer Martin-Luther-Haus beheimatet in der kommenden Woche eine neue Ausstellung, die dem Grundgesetz gewidmet ist. Unter dem Titel „In bester Verfassung!“ werden den interessierten Besuchern die Zeit der Entstehung, die Beweggründe der Väter und Mütter des Grundgesetzes, sowie aktuelle Bezüge nähergebracht.

Auf den Punkt gebracht

Pfarrerin Dorothee Lächler meint: „Die Ausstellung versucht auf unterhaltsame Art und Weise die wichtigsten Dinge im Zusammenleben der Menschen auf den Punkt zu bringen.“ Die Idee zu dieser Ausstellung entstand nicht nur, weil das Grundgesetz im nächsten Jahr 70 Jahre alt wird. „In Zeiten mit Wutbürgern und viel Empörung wollten wir als Kirche die Verantwortung vor Gott und den Menschen aufzeigen.“ Die evangelische Kirchengemeinde hat sich diese Ausstellung von Tim Behrensmeier, Prediger der süddeutschen Gemeinschaft, eingekauft.

Nach der ersten Führung mit 25 interessierten Bürgern lud Uwe Dold, Vorsitzender der Kirchengemeinde, diese auf eine Zeitreise in das Jahr 1945 ein. In abgedunkelten Räumen im Martin-Luther-Haus fand diese Reise in die Vergangenheit statt. Los ging es mit einem Video, das die Situation Deutschlands kurz vor der Kapitulation am Ende des 2. Weltkrieges zeigte. Die nächste Station veranschaulichte die Zeit nach 1945. „Theodor Heuss sagte damals, dass all dies nicht mehr passiere, müsse Deutschland drei Hügel überqueren“, zitierte Dold den damaligen Bundespräsidenten. Die drei Hügel, der Golgatha, die Akropolis und das römische Kapitol wurden symbolisch mit einem alten Wehrmachtsrucksack, einem Scheibentelefon und einer Statue der Justitia dargestellt.

Im nächsten Raum konnten die Besucher die Wurzeln der Menschenwürde entdecken, die über das Mittelalter bis in die Zeit vor Christus reichen. Eine in Schwarzlicht getauchte Weltkarte zeigt mit Punkten die großen Demokratien der Welt. Auf einer weiteren Weltkarte sind die Bereiche der Welt, in denen das Christentum vorherrscht, markiert. „Im Vergleich der beiden Weltkarten, sieht man die Synergie zwischen Demokratien und dem Christentum“, sagt Uwe Dold, „die Demokratien konnten sich da am besten entwickeln, wo der christliche Kerngedanke verankert war.“

Danach folgte ein Kino-Besuch, bei der die Tagesnachrichten aus dem Jahr 1949 abgespielt wurden. In diesem Ausschnitt, wurde den Bürgern mitgeteilt, dass das neue Grundgesetz nun verabschiedet seien. Dold stellte den Bezug zwischen dem Grundgesetz und Heute dar. Es gebe vor allem Konflikte hinsichtlich der massenhaften Waffenexporte Deutschlands, den leeren Kirchen und der aktuellen Diskussion um die Abtreibung. Zum Abschluss bekam jeder Besucher ein kleines Gebäck und ein Grundgesetz geschenkt.

Die Erlebnis-Ausstellung zum Grundgesetz ist interessant gestaltet, vor allem durch die Lichteffekte in den dunklen Räumen und den Videos etwas Besonderes. Der Besuch lohnt sich für alle interessierten Menschen ab einem Alter von zehn Jahren.

Info Führungen von Montag bis Freitag um 16 und 20 Uhr. Gruppen melden sich unter pfarramt.loechgau@elkw.de oder der (01743) 1 87 00 an.