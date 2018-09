Beschluss Hotel ist ein Problem

Bönnigheim / Uwe Deecke

Ein neuer Hotelbetrieb in der Industriestraße erhielt im Technischen Ausschuss des Bönnigheimer Gemeinderats keine Zustimmung. Nun wurde im Gemeinderat der betreffende Bebauungsplan geändert und auch gleich eine Veränderungssperre beschlossen.

Vor allem die Anordnung und Zahl der Gebäude ist für die Verwaltung problematisch. Nicht ein großes Gebäude sondern drei auf dem Plangebiet verteilte Bauten sah die Bauvoranfrage vor, die im Ausschuss dann abgelehnt wurde. Bisher sind im Bebauungsplan „Lauffener Feld“ Beherbergungsbetriebe grundsätzlich zulässig, was nun aber geändert werden soll.

Um einer anderweitigen Entscheidung der Baugenehmigungsbehörde im Landratsamt zuvor zu kommen, beschloss der Gemeinderat auch gleichzeitig eine Veränderungssperre für das Gebiet. Danach dürfen Veränderungen an den Grundstücken und baulichen Anlagen auch dann nicht vorgenommen werden, wenn sie nicht genehmigungspflichtig sind. Die Veränderungssperre wird mit Veröffentlichung in dieser Woche rechtskräftig. Sie gilt zunächst für zwei Jahre und kann dann nochmals um ein Jahr verlängert werden. Ausnahmen, so die gesetzliche Regelung, kann das Landratsamt nur im Einvernehmen mit der Stadt Bönnigheim zulassen.

Im Industriegebiet einen Hotelbetrieb zu führen, war im Technischen Ausschuss ein Novum. „Das hat die Frage aufgeworfen, was wir planungsrechtlich zulassen“, erklärte Bürgermeister Albrecht Dautel zur Begründung. Anschließend werde es darüber eine Diskussion im Technischen Ausschuss geben, bevor ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet werde.

Ziel und Zweck der Planung sei es, mögliche Konflikte zwischen bereits vorhandenen Betrieben und künftigen Beherbergungsbetrieben zu vermeiden. Sowohl der Änderung des Bebauungsplans „Lauffener Feld II“ als auch der Veränderungssperre wurde einstimmig zugestimmt.