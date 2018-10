Kirbesitzung Hohensteiner stört der Verkehr

Bönnigheim / Uwe Deecke

Einmal im Jahr tagt der Gemeinderat traditionell im Vereinszimmer der Hohensteiner Wiesentalhalle zur Kirbesitzung. Die Halle wurde nun saniert, aber andere Probleme blieben. Wie man seinen Einstand als neuer Bürgermeister unterhaltsam gestaltet, zeigt Albrecht Dautel zu Beginn. Was es mit der „Kürbisveranstaltung“ in Hohenstein auf sich habe, sei er zuvor in der Vinothek gefragt worden. Und klar wurden für ihn dabei drei Dinge. Es sei wichtig, eine klare Aussprache zu pflegen, Missverständnisse auszuräumen und das Schwäbisch zu bewahren. Die „Kirbe“ sollte keinesfalls im hiesigen Wortschatz verloren gehen.

Radweg marode

Nach dieser Einleitung hatten die Hohensteiner das Wort. Schön sei sie geworden, die neu sanierte Halle, konnte sich ein Hohensteiner mit der Gestaltung anfreunden. Nicht anfreunden konnte er sich damit, dass der Radweg nach Kirchheim Löcher hat und gefährlich für Radfahrer wird. Am Friedhofseingang an der Kirchheimer Straße sind es Metallbolzen, die zu Stolperfallen werden. Eine andere Lösung müsse her, was Dautel auch gleich zusagte. Dass auch der Radweg nach Bönnigheim inzwischen marode ist und gerichtet werde muss, erkannte auch er.

In Sachen Verkehr hat sich auch in Hohenstein wenig zum Besseren verändert. Nach wie vor wird zu schnell durch den Ort gefahren, und die „Starenkasten“-Attrappe hat nur noch für Ortsunkundige eine Bedeutung. „Wo finden die Kontrollen in der Kirchheimer Straße statt?“, wollte einer der Bürger wissen. Ein zweiter kritisierte die Einmündung der Mühlstraße im Ort. Hier sollte ein Verkehrsspiegel aufgebaut werden, um kommende Autos besser sehen zu können. Auch hier sah Dautel Möglichkeiten seitens der Verwaltung. Verkehrsspiegel würden nicht von der Verkehrsbehörde angeordnet, man werde sich die Situation genauer anschauen.

Stühle verschwunden

Dass am Abend der zu Unrecht titulierten „Kürbisveranstaltung“ verschiedene Stühle im Vereinszimmer standen, hat auch seinen Grund. 20 Stühlen seien einfach verschwunden, kritisierte ein Hohensteiner. Das Problem dürfte aber von der Verwaltung auch zu lösen sein.