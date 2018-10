Gemeinderat Hofener ärgern sich über das Parksituation

Bönnigheim / Uwe Deecke

Wie immer gut besucht war die Kirbesitzung des Bönnigheimer Gemeinderats in Hofen. Seitens der Bürger gab es in der Rainwaldhalle wieder viele Fragen.

Die volle Tagesordnung und die Tatsache, dass es nur bis 21 Uhr Essen gab, waren eine „klare Aufforderung“ für Bürgermeister Albrecht Dautel, der das erste Mal die Sitzung leitete, ein wenig aufs Tempo zu drücken.

Zu schaffen macht den Hofenern nach wie vor die Parksituation in der Denkendorfstraße. Ein Durchfahren ist kaum möglich, sobald ein Fahrzeug entgegen kommt, nachdem der Verkehr dort beruhigt wurde und nun links und rechts geparkt werden kann. Es gebe ein Parkkonzept, dass man im Rahmen des Lärmaktionsplans beim Landratsamt nochmal ansprechen wolle, erklärte Dautel. Das Landratsamt müsse dies anordnen, denn die Stadtverwaltung habe hierbei keine Handlungsmöglichkeit.

Schlecht sehe es immer noch auf der Verbindungsstraße nach Hohenstein aus, bemängelte ein weiterer Bürger. Sie ist seit Jahren sanierungsbedürftig, war immer wieder Thema der Hofener Sitzung und soll nun abermals begutachtet werden. Ein anderer Bürger sprach die Radwege an. Gefährlich sei es Richtung Hohenstein mit dem Rad, nach Bönnigheim fehle eine Beleuchtung. Das Thema Ortskernsanierung gehe an Hofen vorbei, obwohl alte, leerstehende Gebäude in der Ortsmitte bestehen, kritisierte ein weiterer Bürger. Aktuell gebe es keinen Antrag für die Sanierung, es sei aber notwendig zu überlegen, in welche Richtung es mit der Ortskernsanierung gehen soll, so der Bürgermeister. Zu möglichen neuen Baugebieten verwies er auf den Flächennutzungsplan, der gerade in der Diskussion ist und verlängert werden wird. Das „Schlossfeld II Süd“ stehe momentan an erste Stelle.

Erzieher gesucht

Der aktuelle Stand beim Reitverein, der nach Hofen ziehen wird, interessierte die Bürger ebenfalls. Man sei dabei den Entwurf für die Bebauung zu planen. Alle Grundstücke konnten erworben werden, so Dautel. Im nächsten Jahr erwartet er das Baurecht für das Gebiet am „Wäldle“.

Um den Stand der Lehrkräfte und Erzieher machte sich ein weiterer Hofener Sorgen. Überall gebe es ein Ganztagsangebot, während das Personal dafür jedoch begrenzt sei. Man sei in der glücklichen Lage im Schulzentrum genügend Lehrkräfte zur Verfügung zu haben, erläuterte Dautel. Bedarf bestehe aber immer an Erziehern. „Schicken Sie mir eine Bewerberin am Montag ins Rathaus und sie geht bei entsprechender Eignung nach 9 Uhr mit einem Arbeitsvertrag wieder raus“, so der Bürgermeister.