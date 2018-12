Konzert Heiße Rockmusik im Gaswerk

Von Vivien Staib

Roxxane, eine Rockband aus Kirchheim, heizte am Samstagabend im Bönnigheimer Gaswerk kräftig ein. Mit Hits aus den 70ern, 80ern und 90ern trat die vierköpfige Coverband in der Kulturkneipe auf. Rund drei Stunden drehten Schlagzeuger Mitch Durst, Bassist Fred Scheunemann, Gitarrist Markus Wagner und Bandleader und Sänger Jack Kenntner auf.

Mit Hits wie „Run to you“ von Bryan Adams und „Doctor, Doctor“ von UFO blieb am Samstagabend im Gaswerk kein Wunsch offen. Petra Allmendinger, die Managerin der Band und Partnerin des Bandleaders, empfing die Gäste mit einem kleinen Stand, an dem man auch Fan-T-Shirts der Cover-Band erwerben konnte. „Ich organisiere für die Band Auftritte im ganzen Großraum Stuttgart und kümmere mich um das Wohlergehen der Musiker. Die Getränkeversorgung während der Gigs ist nicht zu unterschätzen“, scherzte die Managerin.

Nur Cover-Songs

Jack Kenntner gründete die Band mit Ulmer Wurzeln in dieser Besetzung erst vor einem Jahr, denn nach seinem Umzug musste er neu besetzen. „Die Band Roxxane gibt es bereits seit zehn Jahren, damals aber noch unter komplett anderer Besetzung. Da ich jedoch vor einem Jahr umgezogen bin, habe ich eine neue Truppe finden müssen“, sagt Jack Kenntner, der Bandleader. Beim Bandnamen „Roxxane“ denkt man vor allem erst mal an das Lied von The Police, in dem es um die Prostituierte Roxanne geht, ein Musikklassiker der späten 70er Jahre. „Tatsächlich haben wir uns vor zehn Jahren damals ein Musikvideo von The Police angesehen und im Abspann erschien anschließend das Label ‚produced by Roxanne Music“. Wir fanden den Namen so gut, da haben wir einfach ein x hinzugefügt und ein n weggelassen und so entstand der Bandname“, erzählt Kenntner.

Die Coverband spezialisierte sich ausschließlich auf Cover. Jedoch findet man im Repertoire der Musiker nicht nur Rockmusik, sondern ebenso Funk und Soul. Im Moment ist die Band damit beschäftigt, ein eigenes Album aufzunehmen. „Wir nehmen unser Album in einem renommierten Tonstudio in Pfaffenhofen auf und drehen aber gleichzeitig auch noch Videomitschnitte, damit wir diese auf YouTube und ähnlichen Kanälen veröffentlichen können“, so der 52-jährige Bandleader.

Die Kirchheimer Band tritt professionell auf, das Bühnenbild ist mit Plakaten geschmückt und im großzügigen Konzertraum der Kulturkneipe Gaswerk findet man Bierdeckel, die ebenfalls mit Bandlogo und Infos bedruckt sind. Die Freundinnen Sabine und Ute verbrachten am diesen Samstag ihren Mädelsabend beim Konzert von Roxxane und sind begeistert: „Durch Zufall, nämlich da der Zug mal wieder ausgefallen ist, habe ich die Plakate hier in Bönnigheim entdeckt, mit denen die Band ihren Auftritt beworben hat. Die Musik begleitete uns durch Kindheit und Jugend, also haben wir uns einen schönen Abend versprochen.“

Die vier Vollblutmusiker überzeugen ihr Publikum vor allem mit gut eingeübten Musikstücken und starken Instrumental- und Vokalsolos. Astrid und Thomas sind extra aus Winnenden und Ulm angereist, um Roxxane im Gaswerk zu erleben: „Wir haben von der Veranstaltung auf Facebook gelesen und wir gehen gerne auf kleinere Konzerte mit viel Musik aus der Zeit der 70er bis 90er. Uns gefällt es wirklich gut, so kann man tanzen und einen schönen Abend verbringen.“

Obwohl die Band Roxxane ihre Band nicht hauptberuflich betreiben kann, erkennt man, wie viel Zeit und Leidenschaft in ihren Covern stecken: „Die Band würde ich nicht als Hobby bezeichnen, wenn dann als sehr ernst zu nehmendes Hobby, denn in der Musik steckt einfach viel Hingabe und Leidenschaft“, so Jack Kenntner. Roxaxane tritt laut Managerin Petra Allmendinger jährlich zirka 15 Mal auf.

Barkeeperin Ann-Kathrin Tarrach wohnt in Erligheim und arbeitet gerne im Gaswerk: „Bei uns treten von Rock und Heavy Metal bis Electro und Pop alle möglichen Bands und DJs auf. Manchmal verwandelt sich das Gaswerk auch zu einer kleinen Disco, wenn uns die DJs „Rack Up Luigis finest“ besuchen.“

Info Die nächse Veranstaltung in der Kulturkneipe Gaswerk ist am Samstag, 22. Dezember, 21 Uhr, The Jack, eine AC/DC-Tribute-Band. Am 28. Dezember gibt es eine Vor-Silvester-Party mit DJ Lucky. Das Gaswerk ist vom 23. bis 29. Dezember geöffnet, am 30., 31. Dezember und am 1. Januar ist geschlossen.

www.gaswerk-kulturkneipe.de