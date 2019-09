Ob er sich gefreut hätte, oder ob es ihm eher unangenehm gewesen wäre, ist natürlich nicht bekannt. Knapp 100 Erligheimer würdigten beim Mundart-Stammtisch am Donnerstagabend im Gasthaus „Grüner Baum“ ihren bekanntesten Heimatforscher, Autor und Dorfschullehrer August Holder, dessen 100. Todestag im vergangenen Jahr Anlass in Erligheim und in seinem Geburtsort Kohlberg war, eine kleine Ausstellung zusammenzustellen.

Bürgermeister Rainer Schäuffele stellte seiner Begrüßung den Wahlspruch von August Holder voran: „Zu sein ein Schwabe, ist auch eine Gabe.“ Günther Arnold, Vorsitzender des Arbeitskreises Kelter Kohlberg, erinnerte an den zweiten Kohlberger Mundart-Stammtisch, der aus Anlass des 100. Todestages von Holder am 31. August 2018 in dessen Geburtsgemeinde am Albtrauf stattfand, und er freute sich, über die erste offizielle Einladung der Gemeinde Erligheim an Kohlberg. Manfred Göfrich-Gerweck, Schriftleiter des Zabergäuvereins, würdigte die Bedeutung von Holder für den Zabergäuverein, nicht nur als Mitbegründer – übrigens im Gasthof „Grüner Baum“ in Erligheim – und langjähriges Vorstandsmitglied. Göfrich-Gereeck betonte die bis in die heutige Zeit wirkende Arbeit von Holder als akribischer Heimatforscher.

Geboren am 3. August 1850 in Kohlberg (Landkreis Esslingen), war August Holder von 1893 bis 1914 in Erligheim als Lehrer tätig. Seinen Lebensabend verbrachte er in Kirchheim, wo er 1918 starb. Viele Jahre war er mit 21 Dienstjahren der Lehrer, der am längsten in der kleinen Weinbaugemeinde gewirkt hat. Dies führte schließlich 1974 dazu, dass nach einem Wettbewerb und auf Vorschlag des Heimatforschers und Landeskundlers Heinz Walter (Ludwigsburg) die damals neu gebaute Gemeindehalle den Namen von August Holder trägt.

Persönlich wurde Joachim Obert, langjähriger Erligheimer Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister. Der gebürtige Freiburger will sich zwar nicht auf eine Stufe mit August Holder stellen, aber 62 Jahre nach dem Tod von Holder trat Obert in den Schuldienst in Erligheim und mit 42 Jahren als Lehrer an der Grundschule Erligheim-Hofen hat er seinen „Vorgänger“ längst hinter sicher gelassen.

Sein Anfang als junger Lehrer in Erligheim sei schwer gewesen, erinnerte sich Obert am Donnerstagabend. Das Heimweh habe dazu geführt, dass er Versetzungsgesuche in seine badische Heimat eingereicht habe – die aber abgelehnt wurden. Dann habe er seine spätere Ehefrau in Erligheim kennengelernt, und auch deren „Ahne“, die Großmutter. Die „Ahne“, die noch von August Holder als ihren Lehrer berichten konnte, habe ihm eines der wenigen noch vorhandenen Exemplare von Holders erster Ortschronik „Erligheim in guten und bösen Tagen“ geschenkt. Und dieses doch arg vergriffene Büchlein habe ihn und seine Grundschüler sein ganzes Berufsleben begleitet.

Info Die von Joachim Obert und Günther Arnold (Kohlberg) aus Anlass des 100. Todestages von August Holder zusammengestellte Ausstellung, die 2018 in Kohlberg gezeigt wurde, ist ab Montag, 7. Oktober, bis zum Jahresende im Erligheimer Rathaus zu sehen.