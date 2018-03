Schule Grundschule bekommt Ganztagsbetrieb

Freudental / Uwe Deecke

Am Montag kam der erhoffte Bescheid über die Zulassung zur Ganztagsschule. Sie wird in Freudental nun definitiv zum Schuljahr 2018/2019 beginnen.

„Ich freue mich, dass wir nun starten können“, sagte Bürgermeister Alexander Fleig auf Anfrage der BZ. Das Ganztagsangebot mache die Kommune attraktiv und auch wettbewerbsfähig gegenüber den umliegenden Gemeinden, die den Ganztag schon länger anbieten. Er wird nun an drei Tagen der Woche (Montag, Dienstag, Donnerstag) in Wahlform kommen, nachdem das verpflichtende Modell auf Kritik gestoßen war und die Beantragung ein Jahr verzögerte.

Anzahl der Kinder

Melden muss die Schule nun die Zahl der Kinder, die am Ganztag teilnehmen, und zwar schon bis Ende nächster Woche. Das bedeute Zeitdruck, den Fleig auch bedauert. Er geht in jedem Fall davon aus, dass zwei Gruppen zustande kommen. Der Teiler liegt bei 29 Ganztagsschülern, bei 30 würde es demnach zwei Gruppen geben. Pro Gruppe hat die Schule Anspruch auf sechs zusätzliche Lehrerwochenstunden.

Wie das Schulessen organisiert wird, ist momentan noch offen. „Wir waren mit dem Kleeblatt­heim schon mehrmals im Gespräch, doch dort habe man keine Kapazitäten dafür“, so Fleig. Nun verhandele er mit zwei Caterern, die auch umliegende Kindergärten und Schulen versorgen. Wichtig sei ihm, dass der Lieferant aus der Umgebung komme. Zusätzlich werde der Caterer dann auch die rund 30 Kinder des Kindergartens Rosenweg versorgen, die derzeit im Kindergarten essen. Beide Altersgruppen würden dann in der Gaststätte der Schönenberghalle essen, die direkt neben der Schule liegt.

Wie die Ganztagskinder dann in ihren Zusatzstunden abseits des Unterrichts betreut werden, muss sich noch finden. Die Schulleitung sei in Gesprächen mit den Vereinen, so Fleig, und es könne auch von Privatleuten dann etwa Computer-, Sport- und Bastelstunden geben.

Gerechte Vergütung

Entscheidend sei hier aber auch die Vergütung. Interessanter sei dies bei 20 bis 25 Euro pro Stunde, 15 Euro wären für die meisten kaum interessant. „Gute Leistung geht über Bezahlung“, sagt der Rathauschef, ein ganz wichtiger Punkt sei aber auch die Verlässlichkeit. Dass einzelne Vereine nicht ein ganzes Schuljahr abbilden können, sei verständlich. Daher könnte es Kooperationen geben und sich Vereine alle zwei bis drei Monate in ihrem Angebot abwechseln.

Ändern wird sich auch das Kernzeitangebot, das es bisher täglich gibt. Ab Schulbeginn wird es dann nur noch Mittwoch und Freitag angeboten, wenn nachmittags kein Ganztagsangebot stattfindet. Aufrecht erhalten bleibe das Morgenangebot von 7 bis 8 Uhr.