Löchgau Griesinger überraschend geehrt

Löchgau / Uwe Deecke

Im Jahr 1979 wurde der gebürtige Löchgauer Gebhard Griesinger zum Wassermeister bestellt, und war für alles zuständig, was das Wasser der Kommune betraf. Gab es Rohrbrüche, war er mit seinem Schlosser- und Installateurbetrieb zur Stelle und half oft im Bauhof aus. Der heute 69-Jährige hatte den Betrieb von seinem Vater übernommen, den er heute noch führt. „Ich war gleich nach der Lehrzeit eingebunden“, sagt er. Im Jahr 1964 ging er in die Lehre, 1975 übernahm er das elterliche Unternehmen und fing vier Jahre später als Wassermeister an. Das tat er lange Jahre auch für die Gemeinde Erligheim, wo er vor Kurzem ehrenvoll verabschiedet worden war.

Im letzten Jahr war klar, dass er nicht mehr weitermachen würde. Einerseits aus Altersgründen, andererseits wegen der gestiegenen gesetzlichen Vorschriften, die es inzwischen hinsichtlich des Wassers gibt. Zum Jahreswechsel übernimmt die Heilbronner Versorgungsgesellschaft (HVG) die technische Betriebsführung der Besigheimer Wasserversorgung. Diese umfasst auch den 24-Stunden-Rufbereitschaftsdienst sowie die kompetente fachliche Beratung des Zweckverbands und seiner Mitglieder.

Auf der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag war die Verabschiedung Griesingers ein separater Tagesordnungspunkt. Dass er die höchste Auszeichnung der Gemeinde erhalten würde, wusste er bis dahin noch nicht.

Bürgermeister Robert Feil lobt den 69-Jährigen, der im Juli offiziell als Wassermeister ausgeschieden war, als Mann, der viele Jahre in herausragender Art und Weise gearbeitet habe. „Bei sämtlichen Problemen standen Sie uns immer mit Rat und Tat zur Seite, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, egal an welchem Wochentag. Sobald Not am Mann war, beispielsweise bei Wasserrohrbrüchen, Sie waren stets zur Stelle“, so Feil. Die Gemeinde habe sehr vom seinem Einsatz und seinem Engagement profitiert und er habe in beispielloser Weise verdeutlicht, wie wertvoll das Handwerk für unsere Gesellschaft ist. „Ihre hohe Identifikation mit der Löchgauer Wasserversorgung kam auch dadurch zum Ausdruck, dass Sie höchstes Interesse an einer guten Fortführung der Wasserversorgung hatten und haben. In unzähligen Stunden sorgten Sie dafür, dass die Übergabe der Betriebsführung reibungslos vonstatten ging und alle wesentlichen Informationen erhalten blieben“, erklärte der Bürgermeister.

Der Gemeinderat sei sich einig gewesen, dass er sich in sehr besonderer Weise für die Gemeinschaft verdient gemacht habe und deswegen mit der Bürgermedaille der Gemeinde Löchgau geehrt werden sollte. Gebhad Griesinger nahm anschließend eine Urkunde und die Brgermedaille in Empfang, Blumen gab es für seine Frau Inge.