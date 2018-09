Umsetzung Gestaltung soll Verkehr beruhigen

Kirchheim / Uwe Deecke

Nach Gesprächen mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt konnte die Gemeinde Kirchheim für die Lissenstraße eine Einigung erzielen. Nun geht es an die Umsetzung.

Dass es für den verkehrsberuhigten Bereich in der Lissenstraße keine Genehmigung seitens der Behörde gab, war für sie im Sommer Anlass, den Rückbau auf eine normale Straße zu fordern. „Es hat massive und berechtigte Proteste der Anwohner gegeben“, blickte Kirchheims Bürgermeister in der letzten Sitzung des Gemeinderates zurück. Schließlich sei dies ein stark genutzter Schulweg und die einzige Straße, die ohne Treppen an die Gemeinschaftsschule hochführt. Inzwischen ist das Landratsamt nach konstruktiven Gesprächen bereit, den Bereich wieder verkehrsberuhigt gestalten zu lassen.

Schwerlastverkehr gesperrt

Die Maßnahmen dafür wurden von einem Planungsbüro entwickelt und nun im Gemeinderat präsentiert. Durch das versetzte Aufstellen von Pflanzkübeln und Sitzgelegenheiten soll der Eindruck verstärkt werden, dass die Straße als Spielstraße genutzt wird. Ein Anliegen war auch die sichere Gehmöglichkeit für Schüler, die nach den Planungen nun erreicht wurde. Nicht einbezogen wurde der Amselweg, für den entsprechende Maßnahmen nach Ansicht der Behörde nicht zulässig sind. Hier will man durch versetzte Parkflächen links und rechts eine Temporeduzierung erreichen. Ergänzend sollen beide Straßen für den Schwerlastverkehr gesperrt werden.

Tempo reduzieren

Die Vorschläge wurden in den letzten Tagen in einem Gespräch mit Vertreten der Anwohner diskutiert. Obwohl durch die Planung in der Lissenstraße dann keine Parkmöglichkeiten mehr existieren, konnte Zustimmung erreicht werden, weil die Temporeduzierung das größere Anliegen war.

Der Gemeinderat konnte dieser Planung einstimmig zustimmen. Die Verwaltung wird nach dem Beschluss eine verkehrsrechtliche Anordnung beim Landratsamt Ludwigsburg auf Grundlage der Planung einreichen. Vermutlich vor dem Winter könne man die vorgestellten Maßnahmen noch umsetzen, hofft Seibold.