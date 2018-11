Sagen aus dem Kreis Gespensterschießen im Schloss

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Noch im 18. und 19. Jahrhundert, als es noch keine Straßenbeleuchtung gab, schürte flackerndes Licht und die sich darin bewegenden Schatten in der Bevölkerung die Angst vor Geistern und Gespenstern – auch in Bönnigheim. Das führte sogar dazu, dass im Stadionschen Schloss auf „Gespenster“ geschossen wurde.

„Das hängt damit zusammen, dass die Kirche diese Angst, besonders die vor dem Teufel, gezielt verbreitet hat“, sagt Kurt Sartorius, Heimatforscher und Experte in Sachen Aberglaube in Bönnigheim. In den Straßen war es abends stockdunkel. Nur in den Häusern brannten Kerzen und die Petroleumbeleuchtung damals schürte diese Angst regelrecht, weil die Schatten, die sich bildeten durch diese Lichtquellen bewegte Schatten waren. Sie vermittelten leicht das Gefühl, dass es sich um sich bewegende Schatten handelte.

Diese Angst vor Schattenwesen ist in einigen Quellen sogar überliefert. Sartorius hat als Aberglaubenforscher diese Quellen gesammelt: „Eine Quelle berichtet davon, dass eine Gruppe von Männern, die nachts auf der Landstraße in Richtung Lauffen unterwegs war, auf bewegte Schatten geschossen hat. Bei Tageslicht stellte sich später heraus, dass es sich dabei um ein paar verdorrte Sonnenblumen handelte, die noch auf den Feldern standen.“

Eine ähnliche Situation beschreibt der Forscher im Stadionschen Schloss. „Dort war im 19. Jahrhundert das königliche Forstamt Stromberg angesiedelt und einige Förster haben damals auch im Schloss gewohnt. Um das Jahr 1870 lebte dort der Förster Stock, Vorname ist leider unbekannt“, erzählt Sartorius. Der Förster Stock hat einen ausführlichen Lebensbericht hinterlassen, handschriftlich verfasst. Das waren drei dicke Bücher voll. Sein Enkel hat diese Schriften später abgeschrieben und Kurt Sartorius zur Verfügung gestellt. „Er hat darin erwähnt, dass weiße Gestalten durch die Räume schweben. Der Förster zückte wohl sein Gewehr und schoss auf diese Gestalten aus lauter Angst vor ihnen. Die Einschusslöcher soll man noch lange gesehen haben. Heute sind sie allerdings verschwunden“, berichtet Sartorius und fügt hinzu: „Allerdings wusste er nicht, dass sein Schießen bei Geistern gar nichts bewirken konnte, denn die Schüsse gehen einfach durch ein Geistwesen hindurch und können ihm nicht schaden.“

Die Menschen damals glaubten auch, dass Hexen die Schwänze der Pferde im Stall geflochten haben, um die Besitzer zu ärgern, die die verfilzten Zöpfe wieder lösen müssen. „Eine weitere Überlieferung gibt es, wonach die Kirche die Angst vor Geistern gezielt schürt, indem behauptet wurde, dass ein Hund mit großen glühenden Augen einen Schatz in der Alten Sakristei bewacht“, erzählt Sartorius. Nur Sonntagskinder hatten anscheinend „das Glück“ diesen Hund überhaupt sehen zu können, um so von dem Schatz profitieren zu können. Für andere war er wohl unsichtbar.

Hexen werden ausgetrickst

Aberglaube und Gespensterangst gehen miteinander einher. Vor allem im finsteren Mittelalter kursierte Aberglauben in allen möglichen Varianten. Das Bedürfnis, sich vor bösen Geistern schützen zu wollen, war riesengroß in der Bevölkerung. So findet man zum Beispiel heute noch im Türsturz von Häusern aus dieser Zeit eine zerbrochene Schere, die dort eingemauert wurde. Sie sollte verhindern, dass böse Geister den Lebensfaden der Bewohner vorzeitig abschnitten. Auch legen sogenannte Hexenstühle Zeugnis davon ab, wie groß der Glaube an Hexen war. Ein Hexenstuhl hat ein geschnitztes hölzernes Geflecht. Das wurde so ineinander verwoben, dass es keinen Anfang und kein Ende hat. Die Vorstellung in der Bevölkerung war, dass die Hexe sich dann auf diesen Stuhl setzt und versucht, den Anfang zu finden und dabei ihr eigentliches Unterfangen vergisst. Der Hexenstuhl im Haus sollte also böse Hexen von ihren Plänen abbringen.

Einen weiteren Trick dachten sich die Bauern aus, um zu verhindern, dass Hexen das Getreide in den Säcken verhexen konnten. Sie beschrifteten ihre Mehlsäcke in Spiegelschrift, weil sie glaubten, dass die Hexe dies dann nicht lesen kann und folglich nicht weiß, was im Sack ist. Die Idee war, dass sie deshalb das Interesse daran verliert und sich wieder abwendet.