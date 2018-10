Bilanz Geschäft läuft wie am Schnürchen

Uwe Deecke

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz der Amann Group und Südwesttextil gab es positive Unternehmenszahlen und viele Einblicke in die Anwendungsbereiche des Bönnigheimer Traditionsunternehmens.

190 Millionen Umsatz nannte CEO Bodo Bölzle für das laufende Jahr, das sind sieben Millionen mehr als im Jahr 2017. Auch bei den Mitarbeiterzahlen ging es nach oben: 2260 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen weltweit, rund 300 davon in Bönnigheim und Erligheim. Der Gewinn für 2018 sei „sehr vernünftig“, so Bölzle, der auch gleichzeitig Südwesttextil-Präsident ist. Zwei Drittel des Umsatzes der Amann Group entfielen auf den Bekleidungssektor, ein Viertel auf den Automotive-Bereich.

Dass es bei Amann gut läuft, liegt vor allem am Asiengeschäft, in das im Jahr 2018 wieder 40 Millionen Euro investiert wurden. Aber auch in Rumänien wurde investiert, wo es inzwischen aber auch an jungen Azubis und Fachkräften mangelt. In Indien will die Amann Group im nächsten Quartal ihr zweites Werk in Asien in Betrieb nehmen. „Nur so sind wir in der Lage termingerecht zu liefern“, machte Bölzle deutlich.

„Apparel“ heißt der Bereich, der die meisten Kunden hat: Dahinter stehen Nähfäden für modische und funktionelle Kleidung, die den Anforderungen an Automation, Maschinen- und Nähtechnik gerecht werden.

Aber es kämen auch neue spannende Bereiche hinzu wie beispielsweise Airbags oder Sicherheitsgurte, die höchsten Belastungen standhalten müssen. Und auch auf die Elektronik bewegt sich Amann zu: Im Showroom stehen Modelle mit elektronischen Gürteln zu Schmerzlinderung, die von einem jungen Start-Up-Unternehmen auf den Markt kommen und Medikamente ersetzen sollen.

Drei bis vier Projekte

In Forschung und Entwicklung werden bei Amann rund zwei Millionen Euro investiert, jährlich gibt es drei bis vier Projekte, bei denen man mit den Instituten Hohenstein zusammenarbeitet. „Leitfähigkeit und Sensorik spielen eine große Rolle“, erklärte Bölzle. „Smart Garn“ werde in der Medizin verwendet und finde auch bei Feuchtigkeitsmessung und in Berufsbekleidung Anwendung. Bei der Herstellung, zu der auch Färbereien zählen, würden Reststoffe und Abwässer wiederverwendet.

„Wir sind attraktiv in einem schwierigen Arbeitsmarkt“, sagte Bölzle mit Blick auf den Fachkräfte- und Azubi-Mangel. Südwesttextil-Hauptgeschäftsführer Peter Haas unterstrich auf Anfrage der BZ die Notwendigkeit eines Einwanderungsgesetzes, das über die nächsten zwei Jahrzehnte entscheiden werde. Besorgt zeigte er sich über die Absatzmärkte, wenn der Einzelhandel weiter zurückgehe und vom Onlinehandel verdrängt werde.

Der Geschäftsklimaindex bewege sich seit drei Jahren im positiven Bereich, 88 Prozent der Unternehmen bewerten die Auftragslage als gut oder befriedigend, die Auslastung sei bei den befragten Unternehmen die beste seit fünf Jahren.

Bekleidung schwächelt

Doch es gebe große Unterschiede zwischen dem Bekleidungs- und Textilsektor, so Haas. Während Umsätze und Aufträge im Textilsektor steigen, nahmen im Bekleidungssekor die Aufträge um 2,8 Prozent und die Umsätze um 8,6 Prozent ab.

Auffallend ist die Zunahme bei den technischen Textilien, die um 63 Prozent anstiegen. Insgesamt belegen deutsche Hersteller aus beiden Bereichen mit 163 Milliarden Dollar Platz zwei hinter China.