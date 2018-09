Löchgau Gemütlicher und traditioneller

Uwe Deecke

Es geht also auch im kleineren Rahmen: Nach zweijähriger Pause fand am Samstag beim Rathaus das inzwischen 12. Löchgauer Weindorf statt.

Viele Jahre hatte der FV Löchgau das Fest gestemmt, dann gab es sechs Jahre Pause. 2016 stieg schließlich der Musikverein mit ein und es gab drei Tage Weindorf am Rathaus und dem Parkplatz Nonnengasse, mit Livemusik und Partystimmung.

Nun sollte alles wieder „back to the roots“, wie BdS-Vorsitzender Ulrich Kappl sagte. Ohne die beiden Vereine wagte man einen Neuanfang, den der Bund der Selbstständigen zusammen mit den örtlichen Winzern Weigel, Feeß und Funk organisierte. Ein Weinfest zum Treffen und Reden, mit den Weinen der örtlichen Winzer und Essen vom Gasthof Krone, das direkt am Rathaus Anklang fand. „Wir wollten es kleiner und kuscheliger“, so Kappl. Und auch ohne einen anschließenden verkaufsoffenen Sonntag, den es zuletzt im Rahmen des Weindorfs gegeben hatte.

Nach der Lese an den Stand

Anders als in den zurückliegenden Jahren präsentierten sich die Winzer selbst mit einem eigenen Stand. Zuvor waren ihre Weine von den Vereinen verkauft worden, nun hatten sie Gelegenheit, sich selbst zu zeigen. Mitten in der Weinlese sei das „für alle eine Herausforderung“, sagte Philipp Weigel, Jungwinzer und auch BdS-Mitglied. Am Samstagmorgen war er noch in der Weinlese, dann wurde um 16 Uhr der eigene Stand geöffnet. „Wir machen mit, weil Löchgau gute Winzer und gute Weine hat“, so Weigel, der in seinem Betrieb auf dem Petershof alles selbst ausbaut und einen Hofladen besitzt. In diesem Jahr seien die Weine sogar außerordentlich. 92 Öchslegrade gab es beim Schwarzrießling, das lasse auf einen hervorragenden Jahrgang hoffen. Er freue sich derzeit über jede kühle Nacht, die mehr Aroma in den Wein bringe.

Rund 50 Nebenerwerbswinzer hat Löchgau, und manche von ihnen waren bei der Neuauflage des kleinen Weindorfs mit dabei. Sie fanden ihre Produkte am Stand der Felsengartenkellerei, die am Eiscafé mit einem Verkaufsstand vertreten war. Ein paar Meter weiter schenkte Winzer Frank Feeß seine Weine aus, dazu gab es frischen Zwiebel- und Kartoffelkuchen wie er zu einem ordentlichen Weinfest dazu gehört. Und auch Cocktails ohne Alkohol, die sich die Familie ausgedacht hatte.

„Es ist recht kurzfristig entstanden“, erklärte der Löchgauer Winzer, viel Vorbereitungszeit gab es für ihn nicht beim neuen Weindorf, wo er das erste mal mit eigenem Stand vertreten war. „Alkohol will auch nicht jeder, warum nicht mal etwas alkoholfreies“, sagte Feeß zu seinen Eigenkreationen.

Auch Markus Klein aus Löchgau fand den Weg zum Weindorf am Samstagabend. „Um Leute zu treffen“ sei das Fest richtig, allerdings könne ein wenig Musik drumherum nicht schaden. Ein DJ würde schon reichen, um mehr Stimmung zu machen, fand der junge Löchgauer.