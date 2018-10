Jubiläum Gemeinsamer Einsatz für Tourismus

Löchgau / bz

„Gemeinsam sind wir stark – und gemeinsam haben wir in den vergangenen 25 Jahren vielen Menschen gezeigt, wie schön und sehenswert das Land der 1000 Hügel ist“. Das sagte Jürgen Vogt, Erster Landesbeamter im Landkreis Ludwigsburg, beim 25-Jahr-Jubiläum des Tourismusverbands Kraichgau-Stromberg in Löchgau.

Als der Marketingverband Kraichgau-Stromberg Tourismus im Jahr 1993 gegründet wurde, war er durchaus etwas Besonderes, hebt der Landkreis Ludwigsburg in einer Mitteilung hervor. Immerhin gelang es ihm, eine interkommunale Zusammenarbeit zu schaffen, die sich über fünf Landkreise erstreckt. Der Landkreis Ludwigsburg ist seit 1995 Mitglied des Verbands, dem auch Sachsenheim, Kirchheim, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnigheim, Vaihingen, Löchgau, Walheim, Erligheim und Freudental angehören.

Vielen ein Begriff

„Dass die Zusammenarbeit Früchte trägt, ist unverkennbar: Das Land der 1000 Hügel ist mittlerweile längst nicht nur Bewohnern der Region, sondern vielen Gästen aus dem In- und Ausland ein Begriff“, bekräftigte Jürgen Vogt „Wir haben gemeinsam diese eine Botschaft bekannt gemacht: die Region Kraichgau-Stromberg ist bunt und vielfältig – und immer einen Ausflug wert“, so Vogt weiter. Egal ob Wein, Wandern, Radfahren, Freizeitspaß, Wellness oder Sehenswürdigkeiten – die Region Kraichgau-Stromberg sei in vielen Bereichen gut aufgestellt.