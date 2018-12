Netzausbau Geheimniskrämerei beim Glasfaserausbau

Erligheim / Roland Willeke

Wie in den meisten anderen Kreiskommunen auch, billigte jetzt der Erligheimer Gemeinderat den Beitritt der Kommune zum geplanten Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL), der im Februar gegründet werden soll.

179 Kommunen

Matthias Gauger, Projektleiter Breitband bei der Region Stuttgart, erläuterte die Hintergründe. Zusammen mit der Telekom will man in der Region den Glasfaserausbau forcieren. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte über einen gigabitfähigen glasfaserbasierten Telekommunikationsanschluss verfügen. Hierzu gründet die Region eine Breitband-Service-Gesellschaft Region Stuttgart, die Gigabit Region Stuttgart GmbH. Ihr gehören als Gesellschafter die in den Landkreisen noch zu gründenden Zweckverbände der Kommunen, wie der Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg, an. Damit vertritt die Gigabit Region Stuttgart alle 179 Kommunen der Region Stuttgart gegenüber den Telekommunikationsunternehmen.

Kooperationspartner der Gigabit Region Stuttgart GmbH ist die Deutsche Telekom. Sie ging als Sieger aus einer Ausschreibung unter zwölf Telekommunikationsunternehmen hervor, weil sie als einziger Bewerber ein flächendeckendes Konzept vorlegte und am meisten investieren wollte. Die Telekom wird zusätzlich zu den von ihr ohnehin geplanten 600 Millionen Euro weitere 500 Millionen Euro in den Glasfaserausbau investieren, unter der Voraussetzung, dass die Kommunen ebenfalls 500 Millionen Euro in die Hand nehmen. Sie nimmt der Region und den Landkreisen auch die Sorgen um das derzeit diskutierte Backbone-Netz, denn sie hat bereits eines.

Überschaubare Kosten

Matthias Gauger sprach von einem Umdenken der Telekommunikationsunternehmen. Bisher habe es ein Marktversagen gegeben, weil die Unternehmen nur dort hätten investieren wollen, wo es sich für sie auch gelohnt habe.

Für den Moment sind die Kosten für die beteiligten Kommunen überschaubar. Sie zahlen beim Eintritt in den Zweckverband 50 Cent pro Einwohner als Stammkapital ein. An der Gigabit Region Stuttgart erwerben sie einen Geschäftsanteil von 7143 Euro. Die Umlage, mit der der Zweckverband finanziert werden soll, wird für die ersten acht Jahre voll vom Landkreis übernommen. Für das Jahr 2019 wird mit Betriebskosten von 545 000 Euro gerechnet. Ab dem neunten Jahr übernimmt der Landkreis 40 Prozent der Kosten. Die übrigen 60 Prozent teilen sich die beteiligten Kommunen im Verhältnis ihrer Einwohnerzahl.

Was die Gemeinde Erligheim für den Glasfaserausbau konkret bezahlen muss, blieb trotz hartnäckiger Fragen von Gemeinderat Heinz Schütt im Verborgenen. Bürgermeister Rainer Schäuffele sprach in einem Nebensatz von einem siebenstelligen Betrag. Er kennt die Zahl; sie wurde den einzelnen Gemeinden von der Telekom vertraulich mitgeteilt. Nennen durfte er die genauen Kosten aber nicht, da er, wie er in der Gemeinderatssitzung sagte, zahlreiche Geheimhaltungsvereinbarungen habe unterschreiben müssen.