Löchgau Geheimes Gespräch am Osterbrunnen in Löchgau

Geheimes Gespräch am Osterbrunnen in Löchgau

Löchgau / cd

Was die Dame ihrer Nachbarin auf der rechten Seite heimlich ins Ohr flüstert, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Sicher ist, dass ihrem Gespräch mit dem feierlichen Schmuck aus bunten Ostereiern und Zweigen nun besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der Rathausbrunnen in Löchgau zeigt eine aus Beton gegossene Plastik mit dem Titel „Gespräch unter der Dorflinde“, die der Bildhauer Karl-Henning Seemann 1975 schuf. Mit viel Freude schmückten die Kindergartenkinder des Löchgauer Kindergartens, wie auch schon im vergangenen Jahr, den Brunnen in der Ortsmitte. Am Donnerstag, 15. März, wurde der Brunnen eingeweiht und sorgt seitdem für österliche Stimmung. Die Feierlichkeiten begleiteten die Kinder mit Musik.