Kirchheim Frühstart in eine vielversprechende Weinlese

Trauben fehlt es wegen der Hitze an der notwendigen Säure

Die Felsengartenkellerei in Hessigheim hat bereits vor einer Woche mit der Lese von frühen Sorten angefangen. Dies diente jedoch vorrangig dem Test einer neuen technischen Anlage, sagte Vorstandschef Götz Reustle. Am Donnerstag und Freitag dieser Woche folgt die Lese der frühen Sorten Muskat, Cabernet Dorsa und Sauvignon blanc. Bei einem Rundgang durch die Weinberge wurde am Montagnachmittag das weitere Vorgehen beschlossen. Reustle geht davon aus, dass in der kommenden Woche weitere ein bis zwei Lesetage für frühe Sorten angesetzt werden. „In 14 Tagen wird es wohl richtig losgehen“, sagte er.

Insgesamt stehe ein „sehr schöner Jahrgang“ vor der Türe, sagte Reustle. Die Trauben seien sehr gesund, der Reifezustand abhängig vom Grad der Bewässerung. In den Steillagen der Kellerei können die Reben bewässert werden, viele Mitglieder seien mit Tanks gefahren, um Wasser in die Rebzeilen zu bringen. Kühle Nächte könnten jetzt für die notwendige Aromatik in den Trauben sorgen.

Die Lauffener Weingärtner haben noch nicht mit der Lese begonnen. Dies wird voraussichtlich jedoch in den nächsten Tagen der Fall sein. Am Wochenende wurden Proben gezogen, die jetzt ausgewertet werden, sagte Kellermeister Michael Böhm. Die Versorgung der Reben mit Wasser sei auch in Lauffen kein Problem gewesen. „Die Wengerter haben überall mit Bewässerung gearbeitet“. Als Folge der Hitze seien allerdings die Säurewerte nach unten gegangen, die gerade beim Weißwein erwünscht sind. Vom Weinbauverband sei bereits die Nachricht gekommen, dass in diesem Jahr die Säuerung der Weine erlaubt sei. Auch Böhm setzt darauf, dass sich das Aroma der Trauben noch verbessern wird. sol