Löchgau Finanzlage weckt Wünsche

Von Uwe Deecke

Die gute Finanzlage Löchgaus kommt den vielen geplanten Investitionen der Gemeinde entgegen. Sie weckt aber auch Begehrlichkeiten. Das zeigte sich bei der Diskussion des Etats im Gemeinderat. Im Entwurf nach dem neuen Haushaltsrecht ergeben sich ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt in Höhe von 13,8 Millionen Euro. Eine große Rolle spielen hier der Anteil an der Einkommensteuer mit 4,1 Millionen und Finanzzuweisungen von zwei Millionen Euro.

Konservativ setzte die Gemeinde die Gewerbesteuer mit 2,5 Millionen Euro an. Auf der Ausgabenseite sind die Personalkosten mit 4,46 Millionen Euro auf Rekordniveau, sie machen in Löchgau 35 Prozent der Gesamtausgaben aus. Für die Kreisumlage werden zwei Millionen Euro fällig, für die Finanzausgleich-Umlage 1,7 Millionen Euro. Unterm Strich ergibt sich im Haushalt damit für das Jahr 2019 ein Überschuss in Höhe von 1,01 Millionen Euro.

Einige Großprojekte

Bürgermeister Robert Feil verwies auf die anstehende Großprojekte, allen voran der Schulumbau, die mit den vorhandenen liquiden Mitteln nun vollständig umgesetzt werden können. Nach den letzten Jahren, in denen ebenfalls viel investiert wurde, bewege sich das in 2019 eingeplante Gesamtvolumen für die Ausgaben aus Investitionstätigkeit mit über 7,2 Millionen Euro auf einem weiteren Rekordniveau, erklärte Kämmerer Mark Löffler.

Im Jahr 2019 sind Investitionen im Bereich der Ortskernsanierung für die Sanierung von Kirchplatz 2 und 3, die Erweiterung des Kleeblattheims samt Neugestaltung des Bürgergartens und die Sanierung der Jakob-Löffler-Schule geplant. Desweiteren sind im laufenden Jahr Investitionen im Bereich Bildung und Betreuung sowie die Platzgestaltung Wette und die Umnutzung des ehemaligen Grundschulgebäudes samt Außenanlagen vorgesehen. Weitere Ausgaben betreffen die Verbesserung der Löchgauer Infrastruktur sowie die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs.

SPD scheitert mit Antrag

Die Einnahmen sprudeln dank der guten Konjunktur, was auch Begehrlichkeiten weckt. Seitens der SPD-Fraktion kam der Antrag, für Kinder ab drei Jahren keine Kindergartengebühr mehr zu erheben. Feil erklärte dazu, dass dafür eine Änderung der Gebührensatzung notwendig sei, bezweifelte aber die langfristige Finanzierbarkeit. Für eine Gebührenfreiheit bedürfe es einer allgemeingültigen landesweiten Regelung mit einem Kostenersatz für die Kommunen. Ansonsten werde der Gemeindehaushalt dauerhaft zu stark belastet. Es gebe bereits einkommensabhängige Gebührensätze in der Kommune, die bedürftigen Familien entgegen komme. Der Antrag wurde schließlich mehrheitlich abgelehnt.

Barrierefreie Haltestellen

Ein weiterer Antrag betraf die Schaffung einer Technikerstelle, mit der die Verwaltung bei ihren zahlreichen Investitionsvorhaben entlastet werden würde. Die Verwaltung will im ersten Halbjahr das Thema in die Gemeinderatssitzung einbringen. Ebenfalls wurde beantragt, 100 000 Euro für den barrierefreien Umbau der Löchgauer Bushaltestellen einzustellen, was einstimmig beschlossen wurde.

Auf der Sitzung des Gemeinderats im soll der Haushalt dann verabschiedet werden.