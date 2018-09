Löchgau Figürchen erzählen Geschichten

Löchgau / Heidi Vogelhuber

Wie schön war es doch als Kind die Geschichten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen zu hören. Kassette aus dem Regal nehmen, Kassettendeck des Rekorders aufklappen, Kassette einlegen, zurückspulen – da es der Bruder mal wieder nicht gemacht hat – und los ging’s mit dem Hörvergnügen. Das klingt etwas antiquiert? Das dachte sich Heike Feigl, Löchgaus Büchereileiterin, auch und sorgte für eine Neuanschaffung: Die Tonies.

Die Tonies sind kleine Figuren, etwa Bibi Blocksberg mit einem Affen im Arm, wenn es um die Folge „Die Affen sind los“ geht oder ein kleiner Löwe, wenn es um „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“ geht. Dazu gibt es die sogenannte Toniebox, die das Hörbuch dann abspielt. Im Gegensatz zu einer Kassette ist auf dem Tonie allerdings nichts gespeichert. In der kleinen Figur befindet sich ein Near Field Communication (NFC)-Chip, der über Funk funktioniert. Die drahtlose Datenübertragung ist bereits durch das kontaktlose Bezahlen, etwa dem Auflegen von Mobiltelefonen oder EC-Karten, bekannt. Beim ersten Kontakt mit der Toniebox wird die Hörspieldatei aus der Tonie-Cloud heruntergeladen.

Von da an ist die zur Figur passende Geschichte auf der Figur gespeichert und jederzeit ohne Internetverbindung abspielbar. In der Ortsbücherei Löchgau gibt es seit diesem Donnerstag zwei dieser digitalen Abspiel-Boxen. Eine rote, die bis zu zwei Wochen lang ausgeliehen werden kann und eine blaue, die in der Bücherei bleibt und vor Ort mit Kopfhörern ausprobiert werden kann. „Wir haben bereits Anfragen“, sagt Feigl. „Mal schauen, wie lang die beiden Boxen überleben“, ergänzt die Büchereileiterin und lacht. Die Bedenken sind nicht unbegründet, denn die Boxen und die Tonies sind für Kinderhände konzipiert. Die Toniebox ist mit weichem Material bezogen, Ecken oder scharfkantige Elemente gibt es nicht.

Kinderleichte Bedienung

Auch die Bedienung ist intuitiv, sodass sie ab drei Jahren nahezu autonom benutzt werden kann. Es gibt zwei Ohren an der Oberseite der Box, drückt man eines der Ohren, schaltet sich die Box ein, daraufhin setzt man die Figur auf die Box. Drückt man das größere Ohr, wird die Lautstärke nach oben reguliert, beim Kleineren wird’s leiser.

Durch einen Klaps auf die Seite kann in den Kapiteln vor und zurück gewechselt werden. Die Box enthält einen Akku mit etwa sieben Stunden Laufzeit. Durch die kinderleichte Bedienung wird das Hörspiel im wahrsten Sinne des Wortes zum Spiel. „Derzeit haben wir 20 Tonies. Je nach Nachfrage würden wir aber auch noch mehr anschaffen“, sagt die Büchereileiterin. Durch das digitale Audiosystem können so auch fast vergessene Hörbuch-Geschichten wieder Einzug finden in moderne Kinderzimmer.

Info Die Öffnungszeiten der Ortsbücherei Löchgau, Schulstraße 2, sind dienstags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 sowie von 16 bis 20 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr. Die Bücherei bleibt von Samstag bis einschließlich Montag geschlossen.