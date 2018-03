Übung Feuerwehr legt lange Leitung

Bönnigheim / Uwe Deecke

Die Jahreshauptübung am Samstagnachmittag beim Frienhof Krapf war die Premiere des neuen Kommandanten Mike Etzel, der erst vor wenigen Wochen gewählt wurde und am Mikrofon das Geschehen erklärte: Im Erdgeschoss des Ferienhofs am Frauenberg war laut Übungsplan ein Feuer ausgebrochen, die Nebelmaschine der Wehr blies dazu schon „Qualm“ aus dem Fenster.

Besitzer Werner Krapf wählte den Notruf und gab die wichtigsten Informationen an die Leitstelle in Ludwigsburg. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden sofort alarmiert und rückten mit fünf Fahrzeugen aus. Das Besondere an der Hauptübung: Der Ferienhof liegt mehr als 300 Meter vom nächsten Hydranten entfernt, so dass eine lange Wasserleitung mit Schläuchen aufgebaut werden musste.

Südwestlich von Bönnigheim an der Freudentaler Straße liegt der Ferienhof von Werner Krapf, der hier auch eine Start- und Landebahn für Kleinflugzeuge betreiben darf. Und auch für so entfernte Gebäude muss die Feuerwehr wissen, wie sie vorzugehen hat, um schnell ans Ziel zu kommen.

Nach rund fünf Minuten war das neue Löschfahrzeug der Bönnigheimer Wehr vor Ort, das mit 2000 Liter Wasser ausgestattet ist. „Die Verkehrslage ist am Wochenende deutlich besser, aber es liegen drei Fußgängerampeln an der Strecke“, erklärte der Kommandant den Zuschauern. Über 300 Meter müssten Schläuche hier raus gelegt werden, was fünf Einsatzfahrzeuge erforderlich mache. Derweil hatten sich zwei Opfer des Übungsbrands schon ins Obergeschoss begeben. Sie wurden angeseilt mit der Leiter gerettet und vom Bönnigheimer DRK versorgt, das mit zwei Fahrzeugen vor Ort war.

„Erste Priorität ist die Menschenrettung“, stellte Etzel die Reihenfolge klar. Dann stand auch die Schlauchleitung, und das Wasser schoss mit viel Druck aufs Nebengebäude, die alten Kelter, die hier einmal betrieben worden ist. Nach rund einer Stunde war der Einsatz unter den Augen von Bürgermeister Kornelius Bamberger und zahlreicher Gemeinderäte beendet. Brand gelöscht, Verletzte versorgt, das Gebäude gesichert.