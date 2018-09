Kirche Feier zum Erntedank

Löchgau / bz

Am Sonntag, 30. September, feiert die Evangelische Kirchengemeinde das Erntedankfest in der Gemeindehalle in Löchgau in der Riedstraße. Unter dem Oberthema: „Darf’s ein bissle mehr sein?“ beginnt das Fest um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst für Kinder und Erwachsene.

Das Kinderkirchen-Team wird den Gottesdienst mit einem Schattenspiel bereichern, teilt die Kirchengemeinde mit. Der Posaunenchor und eine kleine Band werden die musikalische Gestaltung übernehmen. In Liedern, Gebeten und einer kurzen Predigt steht die Frage im Mittelpunkt: Worauf kommt es im Leben eigentlich an?

Im Anschluss an den Gottesdienst ab etwa 11.30 Uhr bis 14 Uhr gibt es in der Gemeindehalle ein herbstlich wärmendes Buffet mit verschiedenen Suppen für jeden Geschmack, dazu Würstchen und Brot, Waffeln, Kaffee und Kuchen. Kuchen kann auch für den Nachmittagskaffee mitgenommen werden. Für Kinder sind Spielstationen und eine Kistenstapelaktion vorbereitet.

Selbstverständlich werden auch Erntegaben aufgebaut sein, die nach Angaben der Kirchengemeinde nach dem Fest dem Tafelladen in Bietigheim zugute kommen werden. Wer etwas dazu beisteuern möchte, kann die Gaben – gerne auch haltbare Lebensmittel und Kosmetika – am Samstag, 29. September, von 9 bis 11 Uhr in der Löchgauer Gemeindehalle abgeben.