Bönnigheim Fachgespräche rund um den Alkohol

Bönnigheim / Von Uwe Deecke

Über eine Million Euro wurden seit der Gründung ins Schnapsmuseum in Bönnigheim investiert, davon 600 000 Euro durch die Stadt. 450 000 Euro hat der 80-köpfige Förderverein aufgebracht, um Ausstellungen zu ermöglichen und Abteilungen wie „Industrie und Alkohol“ aufzubauen, die zum Beginn des Kolloqiums „Alkoholgeschichte(n)“ fertig sein wird (die BZ berichtete). Vom 2. bis 4. November werden dann viele Referenten von Rang und Namen ins Schnapsmuseum im Steinhaus kommen und den Interessierten Wissenswertes aus ihren einzelnen Bereichen vermitteln.

Am Freitag wird nach dem ersten Kennenlernen Kulturhistoriker Frank Lang aus Vaihingen seinen Vortrag mit dem Titel „Da gärt noch was! Alkohol kulturwissenschaftlich gesehen“ halten. Dr. Andreas Mendel, Apotheker und Pharmaziehistoriker aus Brackenheim, spricht anschließend über „De arte distillandi – Die Destillation und ihr langer Weg von einer Kunst zur Wissenschaft“.

Referenten aus Deutschland

Am Samstag ist Jochen Einenkel, ehemaliger Leiter der Nordhäuser Traditionsbrennerei, zu Gast. Er berichtet über die Geschichte der Kornbrennerei Nordhausen im Harz, einer besonderen Stadt. „Es war einmal die Kornhauptstadt mit 56 Brennereien“, erklärt Leiter Kurt Sartorius, der die Referenten für das Kolloquium gewinnen konnte. Eine Zusage bekam er auch von einem weiteren, alten Bekannten. Halrun Reinholz vom Kultur- und Dokumentationszentrum der Banater Schwaben in Ulm, der über die Alkoholtradition in Rumänien sprechen wird. Ebenfalls am Samstag berichtet Eugen Heubach, Küchenmeister und Schnapsbrenner aus Winnenden, darüber wie man Schnaps heute erfolgreich vermarktet und auf eine Stufe mit Cognac oder Whisky bringt. Im Anschluss redet Conrad Fink, Diplomingenieur der Landespflege über den Erhalt der Streuobstwiesen durch die Kleinbrennerei.

Dr. Günter Röhrig von der Weinbauschule Weinsberg spricht am Nachmittag über die wissenschaftliche Erforschung der Destillationstechnik an der Weinbauschule. Ein echter Spezialist ist Markus Eder aus Bad Dürkheim, der das Thema „Reifen von Destillaten im Holzfass“ erläutern wird. Um industriellen Alkohol geht es im Vortrag von Joachim Hofmann, Brüggemann-Alkohol, Heilbronn. Und wie man heute Aromen herstellt, zeigt Stefan Fuchs, Destillateur- & Braumeister aus Lauffen, auf.

Unterhaltsam wird es am Samstagabend: Domenico von der Schwarzwald Bar Brigade zeigt, wie man heute mixt und Schauspielerin Jutta Menzel wird sich ganz eigene Gedanken zum Thema Trinken machen. Am Sonntag steht Sartorius‘ Vortag über Terror im Nationalsozialismus gegen jüdische Firmen am Beispiel der Hammer-Brennerei im Mittelpunkt, anschließend gibt es das Referat „Alkohol in der Medizin und Pharmazie“ von Professor Dr. Markus Plehn, Apotheker und Pharmaziehistoriker aus Brackenheim.

Nach einer Stadtführung durch Bönnigheim mit der Besichtigung von Arzney-Küche, Kirche und Schloss endet das dreitägige Kolloquium. Karten gibt es noch unter Telefon (07143) 2 25 63 oder per Mail an: info@museum-im-steinhaus.de.