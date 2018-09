Bönnigheim Es kommen weniger Kinder und Jugendliche

Bönnigheim / Uwe Deecke

Im Rekordsommerjahr 2018 sind es 172 951 Besucher im Bönnigheimer Mineralfreibad gewesen, sagt Dietmar Schmid nach seiner ersten Saison als neuer Betriebsleiter. Er ist aber bereits seit 17 Jahren hier und kennt die Schwankungen über die Jahre. Im Jahr 2006 habe man 232 000 Besucher gehabt, im Jahr 2009 sogar 236 000. Das sind Zahlen, die man heute nicht mehr so leicht erreicht. „Die Ganztagsschulen merken wir“, sagt Schmid auf Anfrage der BZ. Sie sorgten dafür, dass viele Schüler ausbleiben, die dann zum Teil auch mit ihren Eltern gekommen waren.

Das Bönnigheimer Mineralfreibad ist dennoch sehr beliebt und tut auch einiges dafür. Die Wärmehalle wurde erst saniert, die Wasserspielanlage für die Kleinen wurde erneuert und der Spielplatz bekam zwei Holzhäuschen am Rand. „Das wurde hervorragend angenommen“, so der Betriebsleiter. Nachdem man die Durchschreitebecken neu gemacht hat, steht nun die Sanierung der langen Rutsche an.

Dass auch mal die Technik versagt, kann in einem so komplizierten System passieren. Das geschah, als die Zirkulationspumpe im laufenden Betrieb ausfiel. „Man hat dann ein stehendes Gewässer“, so Schmid, und müsse den Betrieb schließen. „Wir sind dann verpflichtet zuzumachen, wenn es keine Desinfektion gibt“. Es gab eine Durchsage und alle Badegäste verließen anstandslos das Becken. Glücklicherweise konnte der Schaden in kurzer Zeit behoben werden.

Ansonsten sei es ein ruhiges Jahr gewesen, sagt der Betriebsleiter. Nicht ein einziges Mal war die Polizei vor Ort, es gab keine Probleme mit Randalierern. Und schon gar keine nächtlichen Badegäste. Seit man die Videoüberwachung habe, gebe es das nicht mehr, erklärt Schmid.

Entscheidend für die Besucherzahlen sind vor allem die Wochenenden. Und die waren bis auf eines allesamt gut. „Die Grenze liegt bei 30 Grad“, weiß der Bönnigheimer aus Erfahrung, dann strömen die Massen in Freibad. Dass es diesmal kein Rekordjahr wurde, liegt aber wohl nicht nur an dem ausgedehnten Schulangebot. Die Freizeitgewohnheiten der Jugendlichen haben sich inzwischen verändert. „Die zocken lieber“, vermutet der Betriebsleiter.

Am Ferienende war Schluss

Pünktlich zum Ferienende hat das Freibad geschlossen, obwohl es danach noch zwei warme Wochen gab. Darüber müsse man nachdenken, findet Schmid, einige Bäder seien in diesem Jahr in die Verlängerung gegangen. Das Klima ändere sich und mit ihnen die September. Das aber ist letztlich Sache des Gemeinderates, der über eine längere Saison entscheiden müsste. „Wir werden das intern diskutieren, wenn wir den Saisonrückblick machen“, erklärte Bönnigheims Kämmerer German Thüry auf Anfrage der BZ. Der zusätzliche Personalaufwand müsste dann im Vorfeld geplant werden, wenn sich der Trend fortsetze. Klar ist für ihn: „Einen Minimalbestand an Personal braucht man“.