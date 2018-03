Naturwissenschaft Erneut erfolgreich beim Heureka-Wettbewerb

Bönnigheim / bz

Beim Heureka-Wettbewerb, der im vergangenen Jahr veranstaltet wurde, konnten nun die erfolgreichen Schüler des Alfred-Amann-Gymnasiums (AAG) Bönnigheim ihre Preise in Empfang nehmen. Insgesamt 33 Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 8 hatten an diesem naturwissenschaftlichen Schulwettbewerb teilgenommen, teilt die Schule mit. Leitthema war „Mensch und Natur“. Die Kinder und Jugendlichen wurden von ihren Fachlehrern nominiert, die Organisation am AAG hatte Biologielehrer Matthias Köhnlein übernommen.

Schulleiter Achim Salomon zollte den Leistungen seiner Schüler ebenfalls seinen Respekt und übergab die Preise für verschiedene Teilwettbewerbe. Die Anzahl der Teilnehmer des Bönnigheimer Gymnasiums zeige, dass Schule und Eigeninteresse an naturwissenschaftlichen Themen sich nicht entgegenstehen müssen – ganz im Gegenteil: Die Teilnahme bedeutet aus Sicht der Schule gerade, das Interesse der Kinder und Jugendlichen aufzugreifen und zu fördern. Neben dem Schulalltag sei dies eine besondere Gelegenheit, sich mit naturwissenschaftlichen Themen selbstmotiviert zu beschäftigen.

Herausragende Platzierung

Felix Keßler aus der Klasse 5a schaffte es, sich landesweit unter den bundesweit 8700 Teilnehmern in der Klassenstufe 5 auf den ersten Rang zu platzieren, der bundesweit Rang elf bedeutete. Im Wettbewerb der Siebtklässler konnte sich Anna Stark (7c) landesweit den dritten Platz holen und landete unter 5633 Teilnehmern bundesweit auf Platz 15.

Der Heureka-Wettbewerb beinhaltet auch eine schulinterne Wertung. Hier kamen in der Endabrechnung jeweils auf die drei ersten Plätze folgende Schüler. Klassenstufe 5: Carlotta Engberding, Daniel Wagenmann, Mona Holoch; Klassenstufe Sechs: Marina Müller, Franka Frees, Wolf Mayer; Klassenstufe 7: Miriam Keßler, Fabian Schultz und Matthis Joos (beide Zweiter), Mattis Götz; Klassenstufe 8: Torben Wolpert, Lea Wagenmann, Lars Nicklas.

Die weiteren Teilnehmer vom Alfred-Amann-Gymnasium waren: Hanna Balasz, Cherine Bettaga, Mirja Birkholz, Eric Hilligardt, Luis Jann, Sophia Lang, Johanna Mayer, Johanna Müller, Marek Ruff, Emma Schmid, Neele Schopf, Maik Schoppe, Marc Straub, Charlotte Vogl, Elisabeth Wagner, Jannik Weiß, Paul Witzel, Helene Zaubitzer.