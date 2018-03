Sanierung Erligheimer Bürgerhaus feierlich eröffnet

Erligheim / Uwe Deecke

Seit September war das Bürgerhaus für die Vereine geschlossen, nun ist der lang geplante Umbau fertig. Am Freitag wurde endlich die Wiedereröffnung gefeiert. Bürgermeister Rainer Schäuffele begrüßte im Saal des Erdgeschosses den Landtags­abgeordneten Daniel Renkonen, stellvetretend für das Land, das die umfangreiche Sanierung unterstützt hatte.

Die Kosten für den Umbau und die Sanierung betrugen rund 550 000 Euro, wobei 195 000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale Integration im Quartier“ kamen.

Komplettsanierung

Brandschutzmaßnahmen waren im Bürgerhaus erforderlich, die nun umgesetzt wurden. Ein zweiter Rettungsweg vom Obergeschoss nach draußen wurde geschaffen, dazu kam ein Aufzug, für den ein Schacht gemauert und die Decke aufgerissen werden musste. Ein barrierefreies WC gibt es nun, und auch die Böden wurden aufwändig saniert. Nach intensiver Diskussion im Gemeinderat entschied man sich mehrheitlich für einen barrierefreien Innenaufzug, obwohl damit der bisherige Platz für die Bühne, den Aufzug und das Behinderten-WC entfiel. Für Kulturveranstaltungen wird es nun eine mobile Bühne geben, die jedoch für die üblichen Nutzungen unter der Woche und am Wochenende abgebaut ist. Damit ist der Lerchenbergsaal im Obergeschoss auch im bisherigen Umfang nutzbar.

„Vor allem das Erdgeschoss hier, das 1980 grundlegend renoviert und umgebaut wurde, war in dem 245 Jahre alten Gebäude in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand“ sagte Schäuffele in seiner Rede. Man könne für das Erdgeschoss von einer Komplettsanierung sprechen mit neuem Eingang, neuen Fliesen, einer neuen Decke, neuen Sanitäreinrichtungen, neuer Küche und einer neuen Beleuchtung. Nun sind die Räume nicht nur ebener sondern auch heller geworden, im Erdgeschoss sorgt ein kreisrunder beleuchtetert Deckeneinschnitt für mehr Licht.