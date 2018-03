Kirchheim Erfolgreiche Sportler geehrt

Von Uwe Deecke

Einmal im Jahr gehört die Kirchheimer Gemeindehalle den zahlreichen Ehrenamtlichen der Gemeinde. Am „Abend des Ehrenamtes“ wurden am Freitag bei einem unterhaltsamen Rahmenprogramm die Blutspender und Sportler ausgezeichnet, die Bürgermedaille bekam Reinhard Schromm verliehen.

Gut gefüllt war die Halle am Sportplatz, rund 160 Gäste hatten den Weg hierher gefunden. Bürgermeister Uwe Seibold übernahm die Moderation. „Wie viele Ideen, Denkanstöße und Kreativität in unserer Gemeinde vorhanden sind und wie viele davon sich immer wieder in den Vereinen, Kirchen, Arbeitskreisen erfolgreich in die Tat umsetzen lassen“, lobte Seibold zu Beginn seiner Eröffnungsrede.

Viele Blutspender

Den Anfang der Ehrungen machten die Blutspender. Für zehnfache Blutspende wurden in diesem Jahr Denis Doms, Michael Fenzl, Thomas Hochstatter, Tanja Neuner, Lisa Riecker, Elke Schwarzkopf und Christine Ulmer ausgezeichnet. Die Ehrennadel für 25-fache Blutspende bekamen Susanne Hartmann, Gerhard Klepser und Jacqueline Schmid. Ganze 75 Blutspenden hatten Thomas Hartmann und Wolfgang Mayer auf dem Konto.

Beachtlicher Erfolg

Seibold begann die Sportlerehrungen mit einem beachtlichen Erfolg auf Bundesebene: Bei „4XF Games“, einem Laufwettbewerb, hat Johanna Heckel beim Deutschen Turnfest in Berlin im Bundesfinale den dritten Platz erreicht. Traditionell sehr erfolgreich sind die Kirchheimer Ringer. Pia Mönch nahm die Ehrung als Baden-Württembergische Meisterin bei den Schülerinnen entgegen. Emre Sagir, Beat Schaible und Jakob Mönch sind die weiteren erfolgreichen Ringer. Die erste Sportlerurkunde für die Karatesportler ging an Julia Nguyen. Ebenfalls geehrt wurde Kiet Nguyen, der in der Kategorie Kata den Landesmeistertitel gewonnen hat.

Von den Aktiven der DLRG Bönnigheim-Kirchheim erfolgreich war Diana Bausch, die bei den Baden-Württemberg Masters die Vizemeisterschaft erreicht hat. Zu den regelmäßig Geehrten gehört Florian Heger, der auch im vergangenen Jahr wieder den Bezirksmeisterschaften einen ersten und drei zweite Plätze, bei den Württembergischen Meisterschaften einen siebten Platz im Einzel erreichte. Die Sportschützen waren bei den Kreismeisterschaften im Februar besonders erfolgreich: Oliver Uzunovic gelang es im Einzel die Vizemeisterschaft zu gewinnen, in der Mannschaft wurde er mit Timo Eisele und Nikolaos Theodoru Kreismeister. Geehrt wurde auch der Kirchheimer Tennisclub.

Dem früheren Kirchengemeinderat Reinhard Schromm wurde die Bürgermedaille für seine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde verliehen.