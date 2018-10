Bönnigheim Erdkabel sollen Masten ersetzen

Bönnigheim / Uwe Deecke

Mit einer jährlichen Strom-Ausfallzeit von 6,8 Minuten pro Einwohner stehe Bönnigheim im Vergleich sehr gut da, erklärte Andreas Jarolim vom Konzessionsmanagement der Netze BW. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 13,3 Minuten, in Frankreich falle das Netz dagegen 68 Minuten im Jahr aus. Es gibt auf der Gemarkung 25,7 Kilometer Freileitungen und 75,4 Kilometer Erdkabel, die sich in den letzten Jahren verstärkt durchsetzen.

Für die Netze BW seien diese aus mehreren Gründen besser, machte Martin Salzer von Netze BW deutlich. Sie brächten eine höhere Versorgungssicherheit und könnten eine höhere Leistung erzielen. Er erklärte auch die Investitionen der Gesellschaft: 260 000 Euro habe man seit 2016 in 33 Baumaßnahmen investiert. Aktuell investiere man in einem Volumen von 290 000 Euro, darunter auch in die zwei neuen Umspannstationen auf dem Schlossfeld, wo auch 60 neue Hausanschlüsse entstehen.

Solaranlagen steigen rasant an

Gerade ist die Netze BW dabei, die Freileitung von Bönnigheim nach Erligheim durch Erdkabel zu ersetzen, so dass 22 Holzmasten wegfallen. Folgen soll die Strecke von Hofen zu den Wannengrabenhöfen, die man Ende 2018 angehen will. Im nächsten Jahr soll dann die Strecke von Meimsheim nach Bönnigheim erneuert werden, wo 19 Masten durch Erdkabel ersetzt werden. „Es ist aber ein Problem, Baufirmen zu finden“, verwies Salzer auf die derzeit hohe Auslastung der Betriebe. Die Strategie gehe dazu das Niederspannungsnetzes aufzubauen und die Umspannstationen zu erneuern.

Anlagen mit erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch. So stieg die Anzahl der Solaranlagen seit dem Jahr 2000 von fast null auf 394. „Solarenergie macht 96 Prozent der erneuerbaren Energie in Bönnigheim aus“, sagte Jarolim. Im Jahr 2017 seien 4,5 Gigawattstunden erzeugt worden, mit denen rund 1000 Haushalte versorgt werden können. Der Verbrauch in Bönnigheim liege aktuell bei 27 Gigawattstunden, davon würden rechnerisch inzwischen 20 Prozent durch Solaranlagen erzeugt. Dies sei „ein überdurchschnittlicher Wert“ im Versorgungsgebiet. Die größten Verbraucher sind Haushalte und Industrie mit jeweils 37 Prozent, gefolgt von Gewerbe mit rund 15 Prozent.

Zur Zukunft gab es eine Prognose, die sich an den ehrgeizigen Klimazielen der Landesregierung orientiert. Diese hätten gravierende Auswirkungen auf das Stromnetz, ebenso wie die Elektromobilität. Im Jahr 2050, rechnete Jarolim vor, gebe es rund 3400 Elektroautos in Bönnigheim. Dies erfordere ein erweitertes Netz und Investitionen in Millionenhöhe, meinte er.

Dass die Netze BW ausgerechnet am ersten Schultag den Radweg von Hofen nach Bönnigheim für die Verkabelung aufriss, kritisierte Hans-Martin Jäger von der UWG. Es habe massive Beschwerden seitens der Bürger gegeben, zudem sei die Baustelle nicht abgesichert gewesen. Eine Planung auf fünf Jahre, wie sie vom Rat gefordert wurde, konnte er nicht geben. Das Unternehmen plane selbst nur auf Sicht von drei Jahren, erklärte Andreas Jarolim.