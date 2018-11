Freudental Engagement über fast vier Jahrzehnte

Freudental / Uwe Deecke

So manches ist besonders an diesem Abschied. Fast vier Jahrzehnte Kommunalpolitik hat Bertet mitgeprägt. So viel wie kein anderer in der Kommune, die sich seit 1980 gut entwickelt hat. Er wurde mehrmals „Stimmenkönig“ bei den Kommunalwahlen mit den meisten Stimmen aus der Freudentaler Bürgerschaft, denen die Kommunalpolitik nicht egal ist. 76 Prozent Wahlbeteiligung markiert einen Rekord im Land, der noch gültig ist. Drei Bürgermeister hat er erlebt in dieser Zeit. „Verbindlich im Ton, verlässlich und kreativ in der Sache, geschätzt über die Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg“, lobte Bürgermeister Alexander Fleig den SPD-Rat. Schwer sei es, aus der Vielzahl der von Bertet angestoßenen Projekte einige vorzuheben. Die Sportanlage Birkenfeld brachte er auf den Weg, der Ausbau der Kinderbetreuung war ihm ein großes Anliegen. Auch für den Bau des Nahwärmenetzes, mit dem Freudental den Weg in die Zukunft geht, hat sich Bertet stark gemacht. Der SPD-Rat engagierte sich sehr im Verein „Bürger für Bürger“ und auch beim historischen Ortsrundgang.

Besonderes Datum

Besonders an diesem Tag der Verabschiedung ist auch das Datum. Am 9. November brannten die Synagogen, und auch sie sind für den geschichtsinteressierten früheren Lehrer eine Herzensangelegenheit. Bertet setzte sich für den Erhalt der Freudentaler Synagoge ein, wo es im Pädagogisch Kulturellen Centrum an diesem Abend eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht gab. Der dortige Besuch ist nach der Sondersitzung des Gemeinderats am Freitag fest eingeplant. Bertet nannte in seiner Abschiedsrede noch eine weitere Herzensangelegenheit: Die Gedenktafel für jüdische Opfer, die er auf den Weg brachte und mit der „das Loch, das in der Geschichte klafft, geschlossen wurde“. Der 9. November war auch der Tag, an dem die Mauer fiel, was im persönlich viel bedeutete.

Noch eine Besonderheit gibt es an diesem Abschied. Denn es folgt nicht irgendwer auf seinen Platz im Gemeinderat sondern sein Sohn Michael. Der 44-jährige Lehrer in Bissingen hat als Nachrücker das beste Ergebnis auf der SPD-Liste erhalten und wird die kleine Fraktion nun deutlich verjüngen. Auf der Klausurtagung am Freitag war er bereits dabei, und er wird auch den Sitz im Bauauschuss von seinem Vater übernehmen.

Gründe für das Ausscheiden aus dem Gemeinderat gebe es bei dem 78-Jährigen Bertet einige, erklärte Bürgermeister Fleig, so dass dem Wechsel formal nichts im Wege stand. Neben dem obligatorischen Wein gab es ein Buch von Heinz Gerlach, dem schwäbischen Mundart-Autor. Und dazu noch eine Ticket für ein Heimspiel des VfBs, die Fleig in Aussicht stellte. „Ich bin bekennender Werder-Bremen-Fan“, erklärte Bertet, doch so weit wird die Freudentaler Delegation wohl kaum reisen. Wenn Werder in Stuttgart spielt, ist jedenfalls klar, für wen Dieter Bertet die Daumen drückt.