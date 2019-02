Bönnigheim Ende des Planungsstillstands ist in Sicht

Bönnigheim / Von Uwe Deecke

Nachdem der Bönnigheimer Gemeinderat schon im Jahr 2011 in einem Zwölf-Punkte-Katalog zu Flächenverbrauch, Waldtrauferhaltung sowie Zufahrten zu Holzabfuhrwegen, zum Häckselplatz und zu Radweganschlüssen detaillierte Forderungen gestellt hatte, lag der Ausbau der maroden Zufahrt nach Tripsdrill – der Kreisstraße 1632 – auf Eis. Erst fünf Jahre später kam es zu einem Abstimmungsgespräch zwischen Kreis und Stadt mit dem Ziel, die kritischen Punkte auszuräumen, was jedoch nicht gelang. Im Frühjahr 2017 wurde der Stadt Bönnigheim schließlich mitgeteilt, dass die Landkreisverwaltung die Straße aus dem Kreisstraßenausbauprogramm herausnehmen werde, wenn Bönnigheim dem Ausbau weiter nicht zustimme. Im letzten Jahr gab die Stadt als Reaktion darauf eine Erklärung ab, in der sie sich gegen den „Schwarzen Peter“ wehrte. Sie stellte sich weiter gegen einen sogenannten „Vollausbau“ sowie den Waldeingriff und forderte ein Radwegkonzept sowie Ausgleichsflächen für den Eingriff.

Lösung: Temporeduzierung

Nun ist offenbar Bewegung in den Planungsstillstand gekommen, nachdem sich auch Landrat Dr. Rainer Haas verwundert über die Ansprüche von Kommunen beim Straßenausbau geäußert hatte. Die Lösung liegt nun in Leitplanken und einer Temporeduzierung, die den auf beiden Seiten notwendigen 7,50 Meter breiten Freiraum zum Wald überflüssig machen.

Nach Gesprächen mit dem Fachbereich Straßen im Landratsamt kam man auf den Kompromiss, dem auch der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Donnerstag zustimmen könnte. Auf der Strecke von 960 Metern soll es eine Fahrbahnbreite von 6,50 Meter mit Leitplanken an manchen Stellen geben.

„Bypass“ für Radfahrer

Um die Gefahren durch Wildwechsel einzuschränken, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen (zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 Stundenkilometer, Reflektoren und Wildzäune). Viele Gedanken hat man sich um die Radfahrer gemacht: Für Radler, die die Straße queren, soll ein „Bypass“ mit Asphalt gebaut werden, der an der Straße verläuft. Für sie soll die Einmündung zur Querung auf der östlichen Seite auch angehoben werden, damit eine ebene Fläche entsteht. Die Bauzeiten sollen mit dem Freizeitpark Tripsdrill und der Stadt Bönnigheim abgestimmt werden, denn sie bedeuten während der Saison mit Sicherheit eine Zunahme des Verkehrs durch die Stadt. „Es ist ein Kompromissvorschlag und aus unserer Sicht ein gangbarer Weg“, erklärt Bürgermeister Albrecht Dautel auf Anfrage der BZ.

Die Vorentwurfsplanung wird in der Sitzung von Thomas Walz, Fachbereichsleitung Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Straßen vorgestellt. In der Sitzung wird auch auf das Thema Radwegeführung, die Stellungnahme des Forstes sowie den möglichen Bauzeitraum eingegangen. Aus Sicht der Verwaltung stellt die nun vorgelegte Planung einen tragbaren Kompromiss im Hinblick auf den Eingriff in den Wald dar, heißt es in der Vorlage zum Tagesordnungspunkt. Die Planung sei mit dem Forst abgestimmt, für die Radwegeführung würden auf Bönnigheimer Gemarkung Lösungen aufgezeigt. Die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen würden, sofern Grundstücke verfügbar sind, ebenfalls auf Bönnigheimer Gemarkung realisiert.