Schulsozialarbeit Einzelfallhilfe hat oberste Priorität

Bönnigheim / Uwe Deecke

Die Schulsozialarbeit gibt es in Bönnigheim sowohl an der Grundschule als auch an der Realschule und am Gymnasium. Am Montag wurde der Jahresbericht im Verwaltungsausschuss vorgelegt.

Seit gut einem Jahr ist Lea Herrmann an der Sophie-La-Roche-Realschule sowie dem Alfred-Amann-Gymnasium (AAG) tätig. Sie ist ebenso bei der Diakonischen Jugendhilfe Raum Heilbronn angestellt. So auch Nora Schreyer, die die Ganerben-Gundschule betreut. Wie die Arbeit von Lea Herrmann im Schulzentrum aussieht und was sie im ersten Jahr initiierte, erläuterte sie in ihrem Bericht vor dem Ausschuss. Für mehr als 1000 Schüler ist sie zuständig, 594 davon an der Realschule und 551 am Gymnasium. „Das ist manchmal knackig“, beurteilte sie ihren Arbeitsaufwand, der mit dem täglichen Dienst von 8.30 bis 16.30 Uhr nicht erledigt sei. Sie ist bei Elterngesprächen dabei, wenn die Eltern nur abends Zeit haben und auch bei Elternabenden. In den Sommerferien betreut sie die Schüler zudem bei der Stadtranderholung (Stara), wo man die Kinder auch mal von einer anderen Seite kennenlerne, so die Sozialarbeiterin.

Wichtigste Aufgabe

Wichtigste Aufgabe ist die Einzelfallhilfe, wenn es Probleme gibt, die nicht direkt die schulische Leistung betreffen. Herausforderungen im sozialen Klassengefüge, Konflikte im Elternhaus und Freundeskreis. Auch Suchtprobleme, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken oder Essstörungen könnten Themen sein, bei denen sie auch Fachkräfte hinzuzieht und das Gespräch mit den Eltern sucht.

Wichtig sei es, dahin zu kommen, dass präventiv gearbeitet werde und nicht nur „Feuerwehr“ zu sein. Mit den Präventionsbeauftragten an beiden Schulen arbeitet Herrmann zusammen, und natürlich mit den Lehrern bei Projekten wie „Schule ohne Rassismus“. Das bundesweite Projekt um Diskriminierung und Toleranz sei sehr gut angekommen, berichtete Herrmann, und es soll weitere Aktionen angestoßen werden. Wenig Resonanz hätten bislang die Angebote im Jugendhaus gehabt, das seit Kurzem wieder geöffnet hat.

Hier soll noch ein Anlauf gemacht werden, und es ist auch ein offenes Angebot in der Mittagspause geplant. „Viele fahren nicht heim und sind nicht unter Aufsicht“, weiß die Sozialarbeiterin, und für diese Schüler werden per Fragebogen gerade passende Angebote ausgelotet. Ansonsten sei es wichtig, Kontakte zu knüpfen, sie zu vertiefen und herauszufinden, welche Angebote zu den Schülern passen.

In alle fünften Klassen führte sie einen Klassenrat ein, dessen Aufgabe es ist, eigene Probleme zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen. Dass er sich in den höheren Klassen hält, ist ihr Wunsch. Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Festival „Schule ohne Rassismus“ sowie die Ausflugstage in die Kletterhalle oder nach Tripsdrill, bei dem es mit der sechsten Klasse in den Wildpark ging. Dazu kam der „Tag der offenen Tür“ am AAG. Ebenfalls am Gymnasium führte Herrmann aus aktuellem Anlass zusammen mit der Klassenlehrerin zwei Einheiten zum Thema Cybermobbing in der fünften Klasse durch. Ziel war es dabei, die Kinder für ihren Umgang miteinander und ihr Verhalten in den sozialen Medien zu sensibilisieren.

Bürgermeister Albrecht Dautel bedankte sich nach dem Bericht für die „gute und wertvolle Arbeit“ der Schulsozialarbeiterin. Nach ernsteren Problemen wie Drogen und Alkohol erkundigte sich Jochen Türk von den Grünen. An ihren Schulen sei alles im normalen Bereich, so Herrmann, die am Montag ihre erkrankte Kollegin Nora Schreyer vertreten musste.