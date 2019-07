Im Zuge von Mäharbeiten ist nach Vermutungen der Polizei am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ein Kornfeld südlich des Steinbachs in Löchgau in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Löchgau, Bietigheim und Besigheim waren mit 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen zur Brandbekämpfung vor Ort. Für die Löscharbeiten war es erforderlich, einen Hydranten auf der Landesstraße 1107 in Höhe des Friedhofs zu öffnen. Aus diesem Grund musste die Landesstraße zwischen Löchgau und den Kreisverkehr mit der Landesstraße 1141 bis gegen 14.20 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der entstandene Brandschaden auf dem Kornfeld beläuft sich, so schätzt die Polizei, auf etwa 5000 Euro.