Bönnigheim Einige Bäume fallen bis zum Frühjahr

Bönnigheim / Uwe Deecke

Über den Winter werden wieder einige Bäume im Stadtgebiet gefällt, dies erläuterte Bauhofleiter Michael Ritter in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Aus der sanierten Innenstadt sind sie verschwunden, und es wird aufmerksam darauf geschaut, wenn die Bäume in der Stadt weniger werden. Im Gemeinderat kamen die Stimmen aus der Bürgerschaft aus dem letzten Winter an, und das Gremium forderte eine Liste, welche Bäume warum gefällt werden sollen. Diese Liste war auf der Sitzung am Freitag auch nicht unumstritten, als Bauhofleiter Michael Ritter sie erläuterte.

Oft sind es Maßnahmen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, der die Stadt nachkommen muss. Durch das Eschentriebsterben besteht die Gefahr, dass Menschen gefährdet werden, und so müssen sie gefällt werden. Am Rewe-Markt an der Kirchheimer Straße ist das so, und Ritter äußerte die Befürchtung, dass ein solcher Zehn-Meter-Baum auf den Parkplatz fallen könnte. In der freien Natur, wo weit und breit nichts ist, greift die Begründung der Verkehrssicherheit allerdings schon weniger.

Wenn die Wurzeln nah an Gebäuden sind, wird es ebenfalls kritisch, denn kann die Standsicherheit das Hauses gefährdet sein. Am Burgplatz 1 soll so ein Baum weichen, da die Wurzeln Druck auf den Heizungskeller erzeugen. Der Baum habe auch ortsbildprägenden Charakter wandte Markus Stahl von der UWG ein, und man sollte prüfen ob man nur Pflegemaßnahmen durchführen könne. Weil der Baum einfach zu nah am Gebäude stehe, so Ritter, werde das kaum gehen. Im Rahmen der Burgplatzgestaltung könnte hier Ersatz geschaffen werden.

Drei Bäume vor dem Rathaus

Auch die Bismarckstraße wird nach dem außergewöhnlich trockenen Sommer nicht verschont, der sich nach Einschätzung von Ritter durchaus wiederholen kann. Hier ist es eine Baumhasel, Ersatz für sie soll erst nach der Umgestaltung der Bismarckstraße kommen. Vor dem Rathaus sind es eine Kiefer, eine Eibe und ein Ahorn, die gefällt werden sollen und bei der Umgestaltung durch junge Bäume ersetzt werden. Vor der Poststraße 29 ist es ein Ahorn, der wegen seiner abgestorbenen Krone weichen soll. Auch auf dem Friedhof muss gefällt werden: Hier fallen ein Zierapfel, eine Eibe und eine Rotfichte der Umgestaltung zum Opfer. Gefällt werden soll auch die Linde am Friedhofparkplatz, bei der nach einem Sturm die Krone beschädigt wurde. Sie sei einfach schlecht geschnitten geworden und ein Verlust, den man so hinnehmen müsse, erklärte Ritter.

Auf dem Schulgelände ist ein Ahorn betroffen, der die Verkehrssicherheit gefährdet und nachgepflanzt werden soll, und es gibt dort weiteren Handlungsbedarf. Bürgermeister Albrecht Dautel schlug vor, sich beim nächsten Lokaltermin am Schulzentrum die Situation genauer anzusehen.

Dass sich von der Schlossbergallee stadteinwärts das Wasser im Mühlbach teilweise bis vor die Häuser staut, kritisiert Manfred Schmälzle von der UWG-Fraktion. „Da gehört was gemacht“, mahnte er die Pflege der Gewässerrandstreifen an.