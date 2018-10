Bönnigheim Einheits-Rocknacht ist wiederbelebt

Bönnigheim / Susanne Yvette Walter

Unverwüstlich bleiben Bönnigheimer Musiker ihrer Linie treu: Ein bisschen Blues, ein bisschen Rock’ n Roll, ein Hauch von Jazz, eine Brise psychedelisches Funkeln in die Augen und schon sind die Jahrzehnte, die vielleicht den ersten Gig vom letzten trennen, vergessen. Die Einheits-Rockparty war bis vor wenigen Jahren eine Kultveranstaltung in der Bönnigheimer Turn- und Festhalle, die von Bönnigheimer Musikern bespielt wurde. Jetzt erlebte sie ihre Renaissance in der „Nacht zur deutschen Einheit“.

„Vor 23 Jahren ist die Idee zur Bönnigheimer Rockparty entstanden. 18 Mal gab es die Rockparty in der Turn- und Festhalle, organisiert von den Lokalmatadoren der Musikszene in Bönnigheim, lange von ,Four weeks’ und ,Straight on’. Dann hat sich das Ganze aufgelöst“, erzählt Claudia Queisser, die Vorsitzende des Vereins Kulturfenster Bönnigheim. Weil der zweite Vorsitzende des Bönnigheimer Kulturvereins selbst sich als eine der treibenden musikalischen Kräfte in der Stadt sieht, hat sich Jürgen Frey dafür stark gemacht, eine Neuauflage der Rockparty im Kulturkeller zu feiern. Denn die Idee war gestern gut, warum sollte sie es heute nicht mehr sein?

Kulturfenster übernimmt

Und richtig: Mit 200 Besuchern kam der Gewölbekeller im Herzen Bönnigheims an die Grenzen seiner Kapazitäten. Drei Lokalbands sorgten für einen unvergesslichen Abend. „Das Ganze ist nun eine Veranstaltung des Kulturfensters. Deshalb findet die Rockparty hier im Gewölbekeller statt“, erklärt Claudia Queisser. Mit dabei: die Bands um den Bönnigheimer Bassisten Martin Bauer „Come Again“, die bestens bekannten Lokalmatadoren von „Four Weeks“ und als besonderes Schmankerls die erste Band des Bönnigheimer Ausnahmegitaristen Ralf „Watscher“ Zerweck: „Queerbeet“, die in den 1980ern auch mit eigenen Songs in Bönnigheim und Umgebung aufhorchen ließ. „Urgestein Ralf Zerweck spielt nicht nur genial Gitarre. Er verbandelt die Musiker miteinander“, schwärmt auch Claudia Queisser und erzählt aus den Anfangstagen der Rockparty, als die Bands „Four weeks“ und „Straight on“ hier die Rockparty gerockt haben.

Viel geändert hat sich nicht: Die Köpfe sind teils grauer geworden, der Elan ist dafür nicht einen Millimeter geschrumpft. Noch immer bilden die E-Gitarre und der strahlende Musiker dazu eine Einheit. In der Nacht der deutschen Einheit soll genau das in Bönnigheim gefeiert werden: Die Einheit der Musikgrößen in und um Bönnigheim, die in wechselnden Besetzungen auch heute noch zur musikalischen Bestform auflaufen. „Wir covern. Dann können die Leute besser mitsingen und mitfeiern. Das machen wir heute alle so“, lässt Tobias Altmann wissen. Den ganzen Abend über hört man das, was den Jüngern vor der Bühne schon vor 30 Jahren in den Bauch gefahren ist und die Nackenhaare stehen ließ: Große Nummern großer Musiker, die Musikgeschichte geschrieben haben.

Erinnerungen leben auf

Da juckt es die ersten schnell in den Beinen. Vor der Bühne ist kaum mehr Raum zum Mitschwofen und an den Stehtischen wird gequatscht und gescherzt. „Wir freuen uns, dass die Rockparty in Bönnigheim so gut ankommt. Hier sind auch wirklich viele Musiker dabei, die das Geschehen in der Stadt was die Musik angeht stark beeinflussen“, stellt Claudia Queisser fest.

Es sind also Könner ihres Fachs, die am Abend der Einheits-Rockparty auf der Bühne stehen und die haben eines gemeinsam: Sie verstehen es, sich spontan zu verbandeln und neuen Wind in alte Songs zu blasen. Bei der Rockparty stand die Jam-Session allerdings im Hintergrund. „Hier hat schon jede Band ihr eigenes Programm auf die Beine gestellt“, erzählt Tobias Altmann. Bis spät in die Nacht hinein geht die Rockparty auch jetzt in ihrer Neuauflage. „Ich fühle mich an die gute alte Zeit erinnert, als wir noch jedes Wochenende unterwegs waren und uns die Bands um die Ohren geschlagen haben“, bringt eine Bönnigheimerin auf den Punkt, was sicher so mancher denkt.